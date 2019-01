"Un programa que trabaja para igualar derechos y oportunidades" Información General 16 de enero de 2019 Redacción Por A un mes de la apertura de las pre-inscripciones, cerca de 50 personas han completado el formulario online o han realizado consultas telefónicas y personales sobre el Programa. 46 de ellas, es decir un 92%, son mujeres.

FOTO CP// SEGUILA./ Se apunta a que el cuidado de los hijos no sea impedimento para continuar los estudios.

Un mes atrás, precisamente el día 11 de diciembre, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, presentó junto a su equipo de trabajo el Programa Seguila Igual, una nueva propuesta de acompañamiento a la trayectoria educativa y al proyecto de vida de estudiantes jóvenes, que son madres y padres.

Justamente como expresó la Secretaria: "Este es un programa que trabaja para igualar derechos y oportunidades: busca garantizar que terminen la escuela secundaria todos aquellos jóvenes que están en riesgo de abandono por haber sido mamás o papás. Queremos que el Estado está cerca para que el cuidado de los hijos no sea un impedimento a la hora de finalizar sus estudios y seguir adelante con sus propios proyectos de vida".

Este proyecto se gestó de manera conjunta con el equipo de Jefatura de Gabinete, a partir de los casos que se acercaban en busca de apoyo a distintos equipos sociales y educativos del municipio y de los datos que arrojó el relevamiento socio-económico realizado por el ICEDeL en el año 2017.

Coincidentemente, en distintas iniciativas que fomentan la participación democrática de estudiantes secundarios como "Concejo Joven" y "Diputados por un Día", la necesidad fue visualizándose en las propuestas de los mismos jóvenes, quienes proponían proyectos para acompañar las trayectorias de sus compañeros atravesados por la maternidad y la paternidad.

Para dar respuesta a esta realidad, desde el Estado local surgió "Seguila Igual", que consta de 3 líneas complementarias de acción: talleres de contención y reflexión para acompañar esta etapa de sus vidas; la creación de un cupo de hasta un 10% de la matrícula en los Jardines Maternales Municipales y una línea de asignación de becas para jóvenes estudiantes que no tengan quien cuide a sus hijos/as y/o no puedan pagar Jardines Maternales privados para poder continuar con sus estudios.



Cincuenta inscriptos online

Los inscriptos fueron contactados de manera personal, para darles respuestas específicas, adaptadas a sus dudas y necesidades. Incluso muchos de los casos han sido derivados a otros programas de acompañamiento a la educación, más adecuados para sus situaciones particulares.

Es importante destacar que en esta primera etapa del programa se priorizarán a aquellas personas que ya se encuentran cursando el secundario y corren riesgo de dejar por tener sus hijos a cargo. Asimismo, por el contenido de los talleres, se prioriza al segmento de menores de 21 años.

Las pre-inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de febrero inclusive. No obstante, se continuará tomando inscripciones para etapas subsiguientes. Tanto el otorgamiento de cupos y becas, como los talleres, darán inicio en coincidencia con el comienzo el ciclo lectivo.

Para más información pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Educación (Sarmiento 550) o comunicarse telefónicamente al 504333, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13.