Un año pleno de logros para el Club Atlético Unión Región 16 de enero de 2019

FOTO PRENSA UNION// PORTADA./ El ingreso a la institución promocionando una tradicional realización. NATATORIO./ La inmensa pileta albiverde durante una competencia.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Al menos es la reflexión que se desprende del balance difundido por la institución albiverde y cuyo contenido reproducimos a continuación:

BASQUET INFANTIL:

• Participación de encuentros organizados por clubes pertenecientes a la Asociación Rafaelina de Básquet.

• La categoría mini en el mes de junio participó como todos los años del encuentro Nuevos Amigos en San Francisco.

• Participación de dos grandes encuentros en la ciudad de Rafaela.

• Intercambio basquetbolístico, con el club El Ceibo de San Francisco.

• Visita de a Barrio Parque de la ciudad de Córdoba. Visita que fue devuelta a fines de octubre,

• Premini y mini también realizaron participaciones en la Liga Morterense.

• Se retomó el histórico encuentro “Somos el futuro” con la participación de 15 instituciones de la provincia de Santa Fe y Córdoba

• Nene Básquet y Escuelita Participaron 4 grandes encuentros, 2 en Ciudad de San Francisco, en los clubes Tala y el Ceibo y luego 2 en la ciudad de Brinkmann, en los clubes Centro Social y deportivo Brinkmann. Y San Jorge de la misma ciudad.

• Participación del encuentro del Club Libertad de Sunchales con 3 de nuestras categorías

• Recibimos al Club Hispano de Río Gallegos.

BÁSQUET JUVENIL:

• U13 Campeones de la ARB en el cuadrangular final.

• U15 Subcampeones de la ARB en el cuadrangular final.

• U17 Subcampeones de la ARB en el cuadrangular final.

• U19 segundo en la regular.

• U14 Campeones de la ARB en el cuadrangular final.

PARTICIPACIÓN DE LA LIGA PROVINCIAL DE CLUBES CATEGORÍAS U13, U15, U17

• U15 perdió en semifinales quedando entre los 6 mejores de la provincia.

• U13 perdió semifinales quedando 5to. de la provincia.

• U17 quedó eliminado en fase de grupos.

PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN U13 RAFAELINA DE BASQUET

• Nuestros seleccionados fueron Agustín Bértola, Agustín Cravero, Agustín Migliori, Ezequiel Taborda. Obtuvieron tercer puesto

• Agustín Bértola fue seleccionado para integrar la Selección Santafesina para jugar el Argentino, en la ciudad de Embalse Río Tercero.

PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA LIGA U15, U17 Y U19

• U15 Ramiro Rojo y Juan Pablo Dechiara,

• U17 Máximo Blangini y Joaquín Gariboldi, obteniendo el tercer puesto.

• U19 Pablo Ioo, Nicolás Zurvera y Franco Periotti. obteniendo el tercer puesto.

PRIMERA DIVISIÓN:

• Torneo Preparatorio se consagró campeón, tras vencer a Libertad.

• En el segundo quedó en el camino en Playoffs, semifinales contra Atlético de Rafaela en 3 juegos perdiendo el último en suplementario.

• BÁSQUET FEDERAL; se cierra la primera parte de la competencia y antes del descanso de vacaciones Unión llega ocupando posiciones de privilegio de cara a la segunda parte de la etapa clasificatoria en la división Santa Fe.



BÁSQUET FEMENINO:

• Pre Mini y Mini participaron de todos los encuentros que se disputaron en el año. Este año nuevas experiencias y desafíos tuvieron nuestras pequeñas con un encuentro que se disputó en Ceres, donde las niñas disfrutaron tanto dentro como fuera de la cancha.

PRESELECCIONADAS PARA LA SELECCIÓN RAFAELINA

• Lucía González, Juliana Singer, Delfina Taborda y Luna Ball.

• Delfina y Luna formaron parte del equipo que obtuvo el 3er puesto en Torneo Interasociativo disputado en Cañada de Gómez.

TABLA DE POSICIONES

• U13 TERCERO

• U15 CUARTO

• U17 TERCERO

• Primera División TERCERO

MAXI BÁSQUET:

• Participación de la Liga Morterense de Básquet Femenino, logrando ser CAMPEONAS de la primera parte Torneo Apertura

LOGROS 2018

FÚTBOL INFANTIL:

2012

• Sueño Celeste (Atlético Rafaela):

• Equipo Verde: Cuartos de final copa de oro.

• Equipo blanco: Cuartos de final copa de oro.

• Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

• Equipo verde: Cuartos de final copa de oro.

• Equipo blanco: Sub-campeón copa de plata.

• Equipo Albi verde: 3er puesto copa de plata. 2011

• Torneo Sueño Celeste, Equipo Verde Sub Campeón Copa de Plata, Equipo Blanco Semi Final Copa de Plata.

• Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

• Equipo Verde y Albi verde 4tos de Final Copa de Plata, Equipo Blanco 4to de Final Copa de Oro.

• Torneo de San Carlos Campeón Copa de Plata.

• Torneo de Humboldt 3er Puesto Copa de Oro. 2010

• Torneo de Bella Italia “Tanitos 2018”: 8vos de final Copa de Oro

• Torneo de Quilmes “Quilmecito 2018”: 4tos de final Copa de Oro

• Torneo de Atlético de Rafaela “Sueño Celeste”: Semifinal Copa de Plata.

• Torneo de Unión de Santa Fé “Diego Barisone”: 8vos de final Copa de Oro.

• Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

• 2do Puesto Copa de Oro Equipo Verde, Fase de Grupos Equipo Blanco.

• Torneo de Pilar “Guillermito 2018”: Campeón Copa de Plata. 2009

• Torneo Bella Italia 2dos Oro.

• Torneo 9 de Julio Fase de Grupos.

• Torneo Balnearia Campeones Copa de Plata.

• Torneo Atlético Rafaela, Equipo Verde 8vos Oro.

• Torneo Kanarios de Jujuy Semis Copa de Plata.

• Torneo Tigrecito Subcampeón Copa de Oro.

• 9 de Julio con 2 equipos llegando hasta 8vos. con ambos.

• Ferro con 2 equipos eliminados en zonas de grupo.

• Peñarol con 1 equipo llegando hasta 4tos.

• Quilmes con 1 equipo llegando hasta 4tos.

• Atlético con 1 equipo llegando hasta el 3cer puesto copa de oro.

• Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

• 3 equipos llegaron hasta cuartos.

• Kanarios de Jujuy eliminados en fase de grupos

• Unión de Santa Fe Campeón de copa de oro.

• San Carlos campeón copa de plata.

• Partido de carácter amistoso contra Rosario Central empatando 2-2.

• Sub Campeón Copa de Oro torneo de San Justo. 2007

• Torneo Peñarol (fase de grupos).

• Torneo de Bella Italia (cuartos de final).

• Torneo de Ferro (campeón copa de plata).

• Torneo 9 de Julio (cuartos de final).

• Torneo de Atlético (cuartos de final).

• Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

• Equipo Verde cuartos de final, equipo Blanco sub campeón de plata, equipo Albi verde octavos plata).

• Torneo san Carlos (octavos plata).

• Campeones torneo apertura de la liga Rafaelina de futbol.

• Sub Campeón Torneo Absoluto Liga Rafaelina de Fútbol. 2006

• Torneo de Peñarol 3er puesto.

• Torneo de Ferro Fase de grupos.

• Torneo Cachorros de Salta 2do Puesto.

• Torneo Atlético Rafaela Campeón Oro con equipo Verde y Fase de grupos con el Equipo Blanco.

• Fiesta Nacional del Fútbol Infantil

• Equipo verde 4tos de oro, equipo Blanco semis de plata.

• Liga Rafaelina Campeón Apertura y Campeón Absoluto.

• Torneo Tigrecito: Subcampeón Copa de Oro

FÚTBOL JUVENIL:

• Participación en el Torneo de la LRF.

• Prenovena subcampeón Torneo Apertura, Torneo Clausura y Torneo Absoluto.

• Octava subcampeón Torneo Clausura.

• Séptima subcampeón Torneo Apertura y Torneo Clausura y Torneo Absoluto.

• Quinta subcampeón Torneo Apertura, Torneo Clausura y Torneo Absoluto.

• Reserva campeón invicto Torneo Apertura, subcampeón Torneo Clausura y campeón Absoluto.

• Segunda posición de Unión en la sumatoria general de la Copa de Oro Torneos Apertura y Clausura. SELECCIONADOS EN LA SELECCIÓN DE LA ARF:

• Sub 13: Bautista Dufey, Santino Barraza.

• Sub 14: Uriel Porra.

• Sub 15: Lautaro Peralta, y Julián Kerk.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN LRF

• Debuts de varios chicos de divisiones inferiores, entendiendo que pueden ser buenos proyectos a mediano plazo, como ser Francisco Giubergia, Thiago Allassia, Tiago Bilan, Franco Ulman, Luciano Fissore, Tomas Cipolatti, Lucas Cristaldo, Adrián Córdoba. Comenzaremos la próxima Temporada 2019 con el “MEJOR PROMEDIO” junto a Ferro y Peñarol.

FÚTBOL PROFESIONAL

• Comenzamos a disputar la Copa Santa Fe, eliminando en primer lugar al Club San Lorenzo de Tostado, para luego hacer lo mismo con Beltrán F.C., En cuartos de final a Atlético de Rafaela, en semifinales a Unión de Santa Fe, pasando a jugar la final a dos partidos vs. Colón de Santa Fe. El primer partido jugado en nuestro estadio el resultado fue favorable 3 a 2 y luego en el “Cementerio de los Elefantes” Unión ganó 3 a 0 (global 6 a 2), ganando así la Copa Santa Fe por segunda vez en tres ediciones.

• Federal A; Finalizó la primer etapa clasificatoria y Unión terminó primero en su grupo y a partir del 03/02 competirá junto a los mejores clasificados de las zonas 1 y 2 en uno de los octogonales que otorgarán plazas al pentagonal por un ascenso a la “B” Nacional.

• El 20/01 comienza una nueva aventura en la Copa Argentina enfrentando a San Jorge de Tucumán.



34° EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL FÚTBOL INFANTIL:

• La edición N° 34 de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil con más de 5.000 niños los que participaron de la competencia, distribuidos en 125 clubes con 290 equipos. Se jugaron 11 torneos simultáneos en 57 zonas. Se disputaron 711 partidos. Se destaca la participación de clubes de la Superliga como ser Boca Jrs., River Plate, Vélez Sarsfield, Argentinos Jrs., Lanús, Atlético Tucumán, Talleres de Cba., Belgrano de Cba., Colón, Unión, Rosario Central. Contó con la presencia de la Selección Argentina Sub15, que realizó un partido demostración con un seleccionado categorías 2003 y 2004 de nuestra Institución, contando con la presencia del Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, además del Diputado Provincial Omar Martínez y el Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro.



RUGBY INFANTIL

• Participación en 18 encuentros, en dos Fixtures: Torneo Dos Orillas de la Unión Santafesina de Rugby (Clubes de Santa Fe, Paraná y desarrollo del interior de Santa Fe) y el Torneo de Rugby las llanuras que abarca los clubes de la franja Córdoba / Santa Fe (El Trébol, San Jorge, San Francisco, Freyre, Porteña, Brinnkman, Morteros, Ceres y por supuesto Sunchales).

• Se participó campamento en Villa General Belgrano - Córdoba

RUGBY JUVENIL

• Participación en el torneo de rugby de las llanuras.

• Participación en el torneo de cat. M1 de las uniones de Paraná y Santa Fe

• Participación de los juveniles convocados a los entrenamientos del seleccionado santafesino de m1 (15 y 16 años) quienes varios de ellos tuvieron una destacada participación.

RUGBY MAYOR

• Participación del encuentro de Rugby y Hockey solidario

• Participación de los dos torneos organizados por la Unión Santafesina de Rugby (Apertura y Clausura). terminando terceros en la clasificación general.

• Varios jugadores convocados al Seleccionado Santafesino.



HOCKEY FEMENINO

• Participación del torneo de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre césped.

• Algunas de nuestras jugadoras fueron convocadas para el seleccionado que representa a la FOSH, la cual está formada por más de 10 clubes de la Pcia. de Santa Fe y Córdoba.

HOCKEY MASCULINO

• Participación en Primera división Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre césped.

• Participación de la copa final de Plata en su categoría resultando Subcampeones.

VOLEY FEMENINO:

INFANTIL

• Participación en once encuentros de Mini Voleibol organizado por la Asociación Rafaelina. con un promedio de 50 jugadoras por encuentro.

JUVENIL

• Equipos A – B Sub13, Sub15, Sub17 campeonas en el Torneo Apertura

• En sub 12 obtuvo el tercer puesto en el Torneo Apertura.

• Participación en los Torneos Abiertos en Unión de San Guillermo; Devoto, Valle María, Trebolense.

• Organización del encuentro Verde Pasión.

• Participación de nuestras jugadoras en el interasociativo que se realizó en Santa Fe donde obtuvieron el tercer puesto. SUB 13 EN LAS COMPETENCIA DE LA ARV V.G.

• campeonas Copa Oro abierto Freyre sub13

• campeonas Copa Oro abierto El Tala

• subcampeonas Copa Oro abierto San Vicente

• sub campeonas Copa Oro abierto Trebolense.

• En el interasociaciones de la categoría se consagraron subcampeonas nuestras jugadoras fueron seleccionadas como mejores jugadoras del torneo.

• Milena Margaría nos representó en la Pre Selección Argentina, y también en la Selección Santafesina.

• Participación en la copa Argentina de sub 13 que se realizó en Chapadmalal donde participaron los mejores equipos del país, obteniendo el sexto puesto.

• Sub12: Tercer puesto en el Apertura, Clausura y Absoluto.

• Sub13: campeonas en el Apertura, Clausura y Absoluto.

• Sub15: campeonas en el Apertura, Clausura y Absoluto.

• Sub17: campeonas en el Apertura, subcampeonas Clausura y subcampeonas Absoluto.

• Primera: campeonas en el Apertura, subcampeonas Clausura y subcampeonas Absoluto.

FUERON PREMIADAS POR LA ARV LAS SIGUIENTES JUGADORAS

• Mora Oggero mejor armadora Sub13

• Juliana Failla mejor defensora Sub13

• Milena Margaría mejor jugadora Sub13 y mejor jugadora Sub15

• Elina Cabral mejor armadora Sub15

• Irina Obregón mejor defensora Sub15

• Valentina Tornavasio mejor armadora Sub17

• Josefina Goro mejor defensora Primera División

• Sofía Ardissono mejor jugadora Primera División.

VOLEY MASCULINO

• Participación del torneo Interligas Rafaelina-Oeste.

• Participación en 6 Grand Prix en el año y obteniendo el primer lugar en 2 de ellos. De este modo logró llegar al top 4 final obteniendo el tercer puesto en el interligas.

• Jugaron Copa desafió con equipos de Santa fe y al cabo de 2 Grand Prix pudieron clasificar a Octavos de Final quedando en 6to. puesto.

MAXI VOLEY

• 2do puesto Copa de Oro en 9 de Julio de Rafaela

• 1er puesto Copa de Oro. San Martín de Angélica

• 1er puesto Copa de Oro Torneo Nocturno Unión DE Sunchales.

• 2do puesto Copa de Oro Torneo Nocturno Unión Sunchales.

• 1er puesto Copa de Plata Atlético Rafaela.

• 2do puesto Copa de Oro Almagro Rafaela

• 1er puesto Copa de Oro 9 de Julio Rafaela

• 1er puesto Copa de Oro Aldao.

NATACIÓN:

PARTICIPACIÓN EN LOS SIGUIENTES TORNEOS:

• Aguas abiertas: Masters circuito Entre Ríos , Córdoba nadadores destacados :

• Marcelo Prono

• Luis Modini

• Evar Rubén

• Enrique Maggi

• Torneo de Fesana (Federación Santafesina de Natación, infantiles, menores, cadetes, juveniles)

• Torneo al Límite (50 nadadores de nuestra institución)

• Participación Juegos Evita etapa provincial: Nicolás Guardamagna, Axel Suarez quedan seleccionados para integrar la selección de Santa Fe en la instancia nacional.

• Circuito Largo ALiento Participación Masters

• Axel Suarez y Nicolás Guardamagna salen CAMPEONES Nacionales en los Juegos Evita.

• Torneo de Fesana (infantiles, menores, cadetes, juveniles)

• Circuito Entrerriano

• Torneo de Fesana (infantiles, menores, cadetes, juveniles)

PATÍN:

• Festival Anual en el Palacio de los Deportes y con la presencia de 10 clubes: Patín Artístico del Centro Cultural y Deportivo Ramona, Club Deportivo Tacural, Patín Artístico C.D.Libertad de Sunchales, Club Sportivo Balnearia, Club Deportivo el Bochazo de Colonia Raquel, Ceres Competición Show, Patín Competitivo C.D.Libertad de Sunchales, Vanguardia del Club Independiente de Santa Fe, Escuela de Patín Bella Italia y el anfitrión C.A. Unión de Sunchales

• Participación en: Independiente de Vanguardia Santa Fe, Central Olímpico de Ceres, Deportivo Ramona, Sportivo Balnearia, Club Deportivo Tacural, Club Deportivo Libertad, El Bochazo de Raquel, Esc. De Patín de Bella Italia y la localidad de Arrufó.

GIMNASIA DEPORTIVA:

• Participación en la Liga Cordobesa para la formación de cada gimnasta.

INICIACION DEPORTIVA:

• Participan chicos desde los 2 años y medio hasta los 4 años. Funciona como receptora de chicos que se inician en el club desarrollando distintas actividades recreativas para que luego se inclinen por algún deporte específico.

RITMOS LATINOS:

• Este año, la actividad cumplió diez años ininterrumpidos brindando diversión, música y baile a todas aquellas mujeres que sienten que a cualquier edad se puede aprender. Ha llevado su presencia a Cenas de la Mujer, Cenas Aniversario del Club, Festivales de Patín, y representado a los colores verde y blanco en varias Academias de Danza y eventos en la Ciudad.

ZUMBA:

• Esta actividad se realiza en Bonampack ́s y reúne a muchas chicas y mujeres que desean divertirse bailando.



OBRAS

NATATORIO

• Mantenimiento en general.

• Se realizó el recambio de cañerías de abastecimiento de agua de pozo profundo del natatorio olímpico.

• Recambio de termotanques de los vestuarios.

• Cambio anual de la grava de los filtros.

• • Se adquirió un generador eléctrico automático por eventuales cortes de suministro

eléctrico, permitiendo el funcionamiento normal del natatorio climatizado. VILLA DEPORTIVA Y MONTE

• Se pintaron todos los postes perimetrales e internos de la Villa deportiva, también los vestuarios y el quincho de Rugby.

• Con el aporte del COPRODE y de la FNFI en el sector norte del perímetro de la Villa se agregaron 80 mts de tejido olímpico, culminando así el cerramiento completo.

• Con el aporte de la FNFI, se realizó el tendido de cañerías subterráneas para el regado de todas las canchas (automático en la cancha A y manual en el resto de las canchas).

• Se adquirió paneles de iluminación LED para la cancha D.

• Se completó el cerco perimetral sobre calle Montalbetti, realizado íntegramente con caño estructural y malla sima.

• Con el aporte de la FNFI, se instalaron nuevos tanques de agua entre las canchas 4 y 5, con nuevas bombas de pozo profundo que alimentan también a través de una cañería subterránea al tanque de riego de la cancha principal.

• Formación de Subcomisión de Canchas, cuya función es controlar el mantenimiento de todas las canchas al aire libre. Con la colaboración de la FNFI, Subcomisión de Rugby y Hockey se airearon, fertilizaron y sembraron todas las canchas del campo de deportes y villa deportiva. En trabajo conjunto se adquirieron maquinarias para realizar este tipo de tareas y al cierre del año la Subcomisión de Canchas adquirió un tractor marca Hanomag.

• Se realizo mantenimiento en la cancha de Paddel, pintado cambio de luces. RESTAURANTE PARRILLA UNIÓN

• Mantenimiento y arreglo del techo con pintura, refacción de canaletas de desagüe para la impermeabilización del mismo.

JARDÍN BICHITOS

• Bichitos Se cambiaron las cerámicas del piso del pasillo de ingreso. Pintura interior de todas las salas. PALACIO DE DEPORTES:

• Se cambiaron las placas acústicas del cielorraso como así también de las estructuras que las sostienen.

• Se realizó la impermeabilización de grietas y fisuras del techo.

• En los vestuarios, se colocó un nuevo tanque de agua para el suministro de agua potable.



FORTALEZA:

• Arreglo del piso entablonado de la cancha de básquet, recambiando las maderas en mal estado, se pulió y se pintó nuevamente.

• Con el aporte de la FNFI se construyeron los “dormis” debajo de la tribuna oeste, permite el alojamiento de delegaciones deportivas que nos visitan. Cuentan con capacidad uno para 20 deportistas y otro para 28 deportistas. Se revistieron con durlock, se instalaron cuchetas totalmente nuevas, iluminación led, baños, detectores de humo, etc.

SOCIALES

SUBCOMISIÓN DE DAMAS

• Festejos Día de la Mujer: en el marco del 70° aniversario del Club, fueron invitadas las primeras practicantes de la disciplina Básquet Femenino. Se entregaron obsequios y recordatorios de parte de la Fundación Unión Por el Bien de Todos.

• Entrega de útiles escolares organizada anualmente por la Asociación Mutual.

• Cena Aniversario Club Atlético Unión, creación de Video histórico fotográfico para su proyección durante la cena.

• “Historia de 70 abriles”, espectáculo presentado en la Fortaleza para toda la comunidad. Incluyó la proyección del video institucional, en forma simultánea con la actuación de los niños deportistas, música, canto y bailes donde participaron padres de los mismos.

• Primera campaña del año “Esperando el invierno”, con la recolección de lanas y tejidos que se entregaron en la Asociación Mutual. Fueron beneficiados La Casa del Niño, la Cooperadora del Hospital y atendiendo a un pedido recibido, se incluyó a la escuela Juan B.V. Mitre.

• Realización de una muestra histórica en Bonampacks megadisco con recopilación de elementos, camisetas, fotos, etc. de la historia de los 70 años de la institución.

• En el día del libro, entrega de textos a la biblioteca de la Escuela 6169 Gral. Savio con motivo de celebrar su centenario.

• XVI Chocolate Solidario y VII Expo Infantil.

• Se agregó la segunda entrega de tejidos elaborados por mujeres de la ciudad

• Colaboración con la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil.

• Se entregaron bolsones navideños según la sugerencia de Caritas. Esta tarea es rotativa en los barrios en forma anual.

• Preparación para participar junto a la Asociación Mutual de la entrega de juguetes en vísperas de Reyes.

• Preparación del árbol de Navidad en colaboración con profesores de la Colonia de Vacaciones.

FUNDACIÓN UNIÓN POR EL BIEN DE TODOS

• Gracias a la colaboración de la socia Florencia Peirone se realizó la reforestación de la Villa Deportiva plantando especies de árboles.

• En el Cierre Temporada Deportiva 2018 realizado en el natatorio con el desfile de todos los deportistas de cada disciplina deportiva, se recolectó alimentos no perecederos y juguetes que serán donados de forma conjunta con la Mutual Unión, a una institución de bien público.

• Como todos los años se realizó la Copa de Leche para todos los deportistas del club, gracias a la sub comisión de Damas del club y fundación Unión por el bien de todos.