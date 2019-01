Un hallazgo insólito Locales 16 de enero de 2019 Por Blanca M. Stoffel En La Pampa encontraron durante una excavación una moneda presuntamente acuñada en el año 1404, mucho antes del desembarco de los europeos en estas latitudes. ¿Quién la habrá perdido? ¿Cómo y cuándo llegó a ese lugar?

En ocasión de las últimas fiestas, una sobrina que vive en la ciudad pampeana de General Pico me relató un hecho de lo más raro y extraordinario. Dice que en el año 1978, cavando un pozo y llegando a unos 6 metros de profundidad, al volcar el balde con el cual se sacaba la tierra de la excavación, un chico vio que asomaba una moneda cubierta de herrumbe. Se la puso en el bolsillo del pantalón y cuando llegó a su casa se dedicó a limpiarla para quitarle el óxido que impedía observar algún signo de identificación.

Sin embargo, se notaba bien la fecha de acuñación: 1404 y en el reverso una estatua principesca y femenina tocada con una tiara en la que asomaba una rara inscripción: TPNID AHDTAS ANOTH. Si bien estaba escrito con caracteres latinos, las palabras eran ajenas a cualquier idioma conocido en esa época.

La curiosidad fue enorme ya que consultadas enciclopedias y diccionarios -no había posibilidad de guglear en esa época- no aclaraban nada sobre el particular. La fecha sobre todo era asombrosa, nada menos que 88 años antes del descubrimiento de América, como si alguien la hubiera perdido en estas tierras. La posible presencia de alguien -europeo- en este lugar de las llanuras argentinas, antes de la legada de Cristóbal Colón, sonaba ridícula.

Hasta ahora nadie ha podido desentrañar el extraño origen de esta moneda. El diario Primera Hora, de General Pico, le dedicó en agosto de 1982 varias páginas a este suceso, sin que apareciera ningún experto en nomenclaturas para aclarar este misterio.

Quien sabe si transcurridos unos años más, algún erudito pueda desentrañar este extraordinario hallazgo, por ahora extraño y asombroso.