Muerte de Agustina: cruce entre Ni una Menos y vecinos de Esperanza

En medio del discurso de la Mesa Ni una Menos, una vecina se acercó e increpó a la oradoras, aludiendo que todas las personas que estaban ahí pedían "justicia por Agustina", y no querían que se mezcle con la política.

Posteriormente, la mujer en cuestión a través de Facebook hizo conocer un descargo sobre su proceder.

"Vergüenza ajena me dan….!!! En la plaza nadie de Esperanza fue a hacer política. La gente fue a llorar por Agustina y a apoyar a su familia de algún modo, métanse el colectivo político donde no les da el sol y piensen en las niñas, adolescentes y mujeres de verdad…!!! ESPERANZA NO ES ESO SEÑORES…!!!! Esperanza es una ciudad pequeña llena de gente trabajadora conmovida por una tragedia …. y todas ustedes no nos representan…. Sépanlo…!!!! #niunamenos #somosagustina#verguenzaajena".