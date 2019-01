CES Las Vegas 2019 apuesta por la verdadera interacción "hombre-máquina" Automotores 15 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El CES Las Vegas invadió la ciudad "del Pecado" como siempre los primeros días del año, cuando aún muchos estadounidenses lamen las "heridas" dejadas por los excesos cometidos durante los megaconciertos de fin de año.

En la presentación Tendencias a tener en cuenta, Gary Shapiro, el Presidente de la Asociación de Tecnología de Consumo (CTA) de EE.UU., llamó la atención sobre varias áreas que van desde la salud digital a la tecnología de deporte, hogares conectados, siempre con un denominador común: la Inteligencia Artificial, a su vez complementada por la tecnología 5G.

Esta velocidad de transmisión de datos, imprescindible para la llegada del coche autónomo, comenzará a estar en manos de los consumidores en 2019. La frontera entre los nuevos actores y los fabricantes es cada vez más estrecha. Una prueba del acercamiento es Byton, un fabricante que tuvo su bautismo en la edición del año pasado y cuyo presidente y fundador, Carsten Breitfeld, explica que va a ser el "momento smartphone" de la movilidad.

Dicho de otro modo, que tal y como pasó con los teléfonos inteligentes, habrá un antes y un después con el automóvil. Hace tres años, Accenture hizo un estudio en EE.UU. que reveló que para el 39% de los ciudadanos que acababan de comprar un coche nuevo, el tipo de contenidos "conectados" ya había sido más importante que cualquier otro factor. Contenidos de conectividad ya están en mayoría.



QUE DICE LA

VIEJA ESCUELA

Los representantes de la vieja escuela de la industria comparten el Pabellón Norte del Centro de Convenciones de Las Vegas con algunos de los nuevos protagonistas como Byton.

Mercedes-Benz, Audi, BMW, Toyota, Honda, Hyundai-Kia, Nissan y Ford dispusieron de stands propios con más o menos espacio, más o menos novedades, notándose una vez más el retraso de las marcas norteamericanas en movilidad eléctrica y conectividad.

En 2019, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos años (tuvimos a Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Nissan y General Motors desde 2013), no hubo ningún orador-estrella de esta industria.

Toyota reveló el sistema Guardian que incorporarán los modelos de esta marca y de Lexus en 2022. A través de él se mejora la asistencia al conductor para evitar los accidentes.

Es el paso previo a los robotaxis. Gary Pratt, director de Toyota Research Institute, no sabe cuándo llegará el nivel 5 de autonomía de un vehículo. "No lo sé. Son demasiados obstáculos técnicos y sociales que tienen que ser vencidos y ese horizonte es bastante lejano". Hasta entonces, trabajará en el Guardian que ayuda a anticipar la intervención humana en situaciones comprometidas. Pratt dice que "queremos que este sistema sea para todos" y compartirlo con otros fabricantes.

En BMW se hace un viaje virtual con el Vision iNext. El Asistente Personal Inteligente sugiere una agenda para el día y planifica con rigor las actividades del viaje.

En el modo Ease autónomo, el conductor interactúa con el asistente personal BMW, que hace sugerencias y controla varios servicios digitales, desde la videoconferencia hasta las compras y funciones del hogar inteligente. BMW también ha presentado un prototipo de la moto R1200 GS autónoma, un primer paso en la conducción autónoma de dos ruedas. (Fuente: El Mundo Motor).