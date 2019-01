San Lorenzo se refuerza Deportes 15 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Cuando parecía que San Lorenzo se quedaba sin refuerzos para este mercado de pases, los nombres comenzaron a llegar y Almirón respira más tranquilo.

Y es que el DT había manifestado su molestia ante la falta de llegada de jugadores para reforzar el equipo de cara al regreso de la Superliga. Matías Lammens y Marcelo Tinelli tomaron nota y sellaron la llegada de dos jugadores que ayer se realizaron los exámenes médicos de rigor y están cerca de sellar su vínculo al conjunto de Boedo.

Se trata de Gonzalo Casetllani y Héctor Fértoli quienes contaron sus sensaciones tras pasar por el médico. "Estoy muy ilusionado. Las ganas de jugar el domingo están pero vamos a ver como me siento en la semana. En Colombia jugué muchísimo. No es poca cosa llegar a un club grande sabiendo que juega Libertadores. Es el sueño de todo jugador y los hinchas" avisó el ex Atlético Nacional.

Por su parte, Fértoli que llega desde Newell´s a cambio de 1,5 millones de dólares, aseguró que aún no habló con Almirón aunque detalló que ve al DT con "una idea ofensiva muy interesante". Además, avisó que "de extremo le puedo ser útil al equipo". El ex futbolista de la Lepra reconoció finalmente que "no esperaba llegar. El semestre pasado San Lorenzo también mostró un interés y ahora se concretó. Lo principal es sumarse al grupo y estar a disposición del cuerpo técnico".