Conmoción en Esperanza por el femicidio de una joven de 17 años

La desesperada búsqueda de Agustina Imvinkelried (17) en Esperanza, terminó de la peor manera y en la tapa de todos los medios de comunicación nacionales: su cuerpo sin vida fue hallado a media mañana de ayer en un descampado de la zona rural de Esperanza.

Según consignó El Litoral de Santa Fe, la trágica novedad fue confirmada por el jefe de los Bomberos Voluntarios de Esperanza, Néstor Nagel. El bombero precisó que el hallazgo se produjo en una zona próxima al boliche Teos (el lugar donde había concurrido la joven en la noche del sábado), unos 500 metros hacia el norte de la ruta provincial N° 6.

Hasta dicho lugar habían llegado luego de hacer triangulaciones con la señal de ubicación del teléfono celular de la joven, y por el trabajo de los perros rastreadores que marcaron el sector.

El jefe de Bomberos se abstuvo de considerar si el cadáver estaba con o sin ropas, como así también si presentaba a simple vista signos de violencia.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica junto a la fiscal de Esperanza María Laura Urquiza, quien ordenó preservar la zona y recolectar toda la evidencia antes de levantar el cuerpo para enviarlo a la morgue judicial, donde finalmente se realizó la autopsia concluida en horas de la tarde de la víspera.

El trágico final de la adolescente comenzó a sospecharse horas antes, cuando en medio de un allanamiento realizado en barrio Unidos de Esperanza, se encontró ahorcado al hombre con quien había sido vista la menor ya en la mañana del domingo.

Este hombre, identificado como Pablo Trionfini, de 39 años, fue captado por las cámaras de seguridad de la calle en momentos que dialogaba con Agustina a bordo de su automóvil.

Trionfini se desempeñaba además como empleado de la municipalidad de Esperanza en el sector Recolección de Ramas.

Sobre el mediodía el fiscal regional, Carlos Arietti, junto a la fiscal María Laura Urquiza, brindaron una conferencia de prensa en el MPA de Esperanza.

Lo ocurrido con Agustina sumió en una profunda conmoción a toda la comunidad de Esperanza, como así también a localidades vecinas y de todo el país a medida que la noticia iba ganando espacios en los medios nacionales de comunicación.

La adolescente tenía una intensa vida social y era hija de Daniel Imvinkelried, un conocido empresario maderero, el que además se desempeñaba como presidente del club Unión de Esperanza.



LA ÚLTIMA

LLAMADA

Un tío de Agustina, identificado como Horacio, contó que su sobrina había ido a bailar el sábado a la noche al boliche Teos con amigas, como solía hacer los fines de semana, y que pasadas las 5.50 salió del lugar y permaneció en la puerta entre 15 y 20 minutos, según se constató mediante las cámaras de seguridad del local.

Por su parte, el padre de la joven, Daniel, agregó que, antes de desaparecer, su hija llamó a un amigo de la familia para que la fuera a buscar, aunque cuando este llegó ya no estaba.

Al no tener noticias de la joven, sus padres realizaron la denuncia ante la policía de Esperanza, que comenzó a trabajar en el caso.

A raíz de averiguaciones, los pesquisas determinaron que Agustina fue vista cuando hablaba con un hombre de 39 años, que estaba a bordo de un auto y, que según el tío, vive enfrente de la casa de la amiga de la adolescente con la que fue a bailar.

Por tal motivo, los efectivos, por orden de la fiscal Urquiza, allanaron el domicilio del hombre, situado a unas 15 cuadras del boliche, sobre la calle Vélez Sarsfield, donde lo hallaron ahorcado.

A instancias de la fiscal, se allanó el domicilio y el auto del sospechoso, aunque no se hallaron allí rastros de Agustina, finalmente encontrada muerta en un descampado.



MURIO POR

"ASFIXIA MANUAL"

Tras el hallazgo de Agustina sin vida en un descampado en Esperanza, y del suicidio previo del principal sospechoso de su desaparición, la fiscal del caso María Laura Urquiza dio detalles de la mecánica del asesinato de la joven.

"Estamos investigando un hecho de femicidio", indicó, en primer lugar, ratificando así la calificación penal asignada al legajo de investigación, según publicó La Capital.

La funcionaria judicial indicó que según los resultados preliminares de la autopsia la causa de muerte es "fallecimiento por asfixia manual" y la data de muerte se ubica entre las 8 y 9 de la mañana de este domingo 13. "Sería poco después de que las cámaras la tomen por última vez", agregó.

En cuanto a Pablo Trionfini, sindicado como el posible autor del femicidio, Urquiza afirmó: "la persona que se ha quitado la vida en las primeras horas de hoy (por ayer) fue vinculada [al caso] a raíz de una cámara de seguridad del Municipio que lo encuadra en una estación de servicio cercana al lugar donde la víctima había ido a bailar con sus amigas", y agregó que en esa misma estación "hay dos testigos que los ven conversando".

Tras el suicidio de Trionfini no hay detenidos por el crimen. Sin embargo, son elementos probatorios sustanciales para la causa el celular de Agustina y los peritajes en el lugar del asesinato y en el cuerpo.

En ese sentido, la fiscal amplió que el testimonio de un vecino dio cuenta que Trionfini le pidió prestada una pala, que lo vio sumamente nervioso y se la devolvió rota en la jornada del domingo.

También señaló que se hallaron unas zapatillas en la casa de Trionfini, "llenas de barro" y resta peritar el teléfono celular del sospechoso para ver si contó con la ayuda de alguien para ocultar el crimen.

Consultada sobre si Agustina fue abusada sexualmente, la fiscal dijo que el resultado preliminar de la autopsia no arrojó todavía ese dato.



TENIA DENUNCIAS POR

VIOLENCIA DE GENERO

Pablo Trionfini, el sospechoso de haber asesinado a Agustina, tenía una causa por amenazas. Según confirmó la fiscal María Laura Urquiza, tenía denuncias y antecedentes por violencia de género realizadas por su ex pareja.

"Tenía causas en trámite, dos causas puntualmente. Las había realizado una pareja de él, una por amenaza simple y otra por desobediencia a una restricción de acercamiento", dijo la funcionaria.