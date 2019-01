Critic's Choice Awards Sociales 15 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El pasado domingo se llevó a cabo la edición número 24 de los Critics' Choice Awards, que reconocen a lo mejor del cine y la televisión a nivel mundial. La ceremonia se realizó en The Barker Hangar de Santa Mónica, California, con la conducción del actor norteamericano Taye Giggs.

A continuación, la lista de ganadores de los Critics' Choice Awards 2019.



Mejor Película

Roma – GANADOR



Mejor Actor

Christian Bale – Vice – GANADOR







Mejor Actriz



Glenn Close – The Wife – GANADOR

Lady Gaga – A Star Is Born – GANADOR



Mejor Actor de Reparto

Mahershala Ali – Green Book – GANADOR



Mejor Actriz de Reparto



Regina King – If Beale Street Could Talk – GANADOR





Mejor Actor / Actriz Joven

Elsie Fisher – Eighth Grade – GANADOR





Mejor Elenco



The Favourite – GANADOR





Mejor Director



Alfonso Cuarón – Roma – GANADOR







Mejor Guión Original



Paul Schrader – First Reformed – GANADOR



Mejor Guión Adaptado



Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk – GANADOR





Mejor Fotografía

Alfonso Cuarón – Roma – GANADOR



Mejor Diseño de Producción

Hannah Beachler, Jay Hart – Black Panther –GANADOR





Mejor Edición



Tom Cross – First Man – GANADOR





Mejor Diseño de Vestuario



Ruth Carter – Black Panther – GANADOR





Mejor Peinado y Maquillaje



Vice – GANADOR



Mejores Efectos Visuales

Avengers: Infinity War

Black Panther – GANADOR





Mejor Película Animada



Spider-Man: Into the Spider-Verse – GANADOR



Mejor Película de Acción



Mission: Impossible – Fallout – GANADOR



Mejor Comedia

Crazy Rich Asians – GANADOR





Mejor Actor de Comedia

Christian Bale – Vice – GANADOR





Mejor Actriz de Comedia



Olivia Colman – The Favourite – GANADOR



Mejor Película de Ciencia Ficción / Horror



A Quiet Place – GANADOR





Mejor Película en Idioma Extranjero



Roma – GANADOR





Mejor Canción



"Shallow" – A Star Is Born – GANADOR

Mejor Banda Sonora



Justin Hurwitz – First Man – GANADOR





Mejor Serie Dramática

The Americans (FX) – GANADOR





Mejor Actor en Serie Dramática



Matthew Rhys – The Americans (FX) – GANADOR





Mejor Actriz en Serie Dramática



Sandra Oh – Killing Eve (BBC America) – GANADOR







Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática



Noah Emmerich – The Americans (FX) – GANADOR



Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática



Thandie Newton – Westworld (HBO) – GANADOR



Mejor Serie de Comedia



The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) – GANADOR



Mejor Actor en Serie de Comedia



Bill Hader – Barry (HBO) – GANADOR



Mejor Actriz en Serie de Comedia



Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) – GANADOR



Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia



Henry Winkler – Barry (HBO) – GANADOR



Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) – GANADOR



Mejor Miniserie para Televisión



The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX) – GANADOR





Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC) – GANADOR





Mejor Actor en Película o Miniserie para Televisión



Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX) – GANADOR



Mejor Actriz en Película o Miniserie para Televisión

Amy Adams – Sharp Objects (HBO) – GANADOR







Mejor Actor de Reparto en Película o Miniserie para Televisión



Ben Whishaw – A Very English Scandal (Amazon) – GANADOR



Mejor Actriz de Reparto en Película o Miniserie para Televisión



Patricia Clarkson – Sharp Objects (HBO) – GANADOR





Mejor Serie Animada



BoJack Horseman (Netflix) – GANADOR