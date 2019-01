Fondo buitre reclama el pago de U$S 84 millones Nacionales 15 de enero de 2019 Redacción Por El fondo buitre Aurelius demanda al país por los cupones PBI que no pagó Kicillof en el 2013 y en el Gobierno temen ola de reclamos.

FOTO IPROFESIONAL DEMANDA. En inglés, la presentación de Aurelius contra la Argentina.

BUENOS AIRES, 15. - El fondo de inversión Aurelius Capital Management LP presentó ayer una demanda contra la República Argentina por unos 83,7 millones de dólares en una causa por el pago de seguros de bonos que, sostiene, el país no le abonó.

Los inversores que integran este fondo con sede en los Estados Unidos sostienen que deben cobrar garantías sin pagar del PBI vinculadas a bonos emitidos por el país en los canjes de deuda realizados en 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El cupón del PBI fue un “anzuelo” que contempló la gestión kirchnerista al momento de renegociar la deuda defaulteada el 22 de diciembre de 2001 por la fugaz gestión de Adolfo Rodríguez Saá.

Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010 la Argentina realizó pagos del cupón y estos fueron evolucionado de forma creciente en el tiempo, pasando de u$s 381 millones en el 2006 a cerca de u$s 2.500 millones en 2011.

Ese dinero extra es el que reclama ahora Aurelius Capital Management, un fondo de cobertura estadounidense dirigido por Mark Brodsky, un abogado que anteriormente fue representante del fondo Elliott Associates, que también supo litigar contra la Argentina.

Tanto Aurelius como el NML Capital y Elliott Associates compraron deuda de la Argentina a precio de “papeles basura” después del default y litigaron contra el país para que se les pague los valores nominales. Por ello reciben la denominación de “fondos buitre”.

El período exigido ahora por Aurelius -que hizo la presentación ante la Corte del Distrito Sur de esa ciudad donde se desempeñaba anteriormente el ahora fallecido Thomas Griesa- es de cuando el entonces ministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof desconoció el empalme en la nueva medición del PBI con la anterior, que daba un mayor crecimiento y, según el fondo de inversión, habilitaba el pago del cupón.

En mayo de 2014, el intervenido Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió nuevos cálculos del PBI de los que surgieron cifras de crecimiento más bajas. Eso evitó que el Gobierno pagara el cupón de los bonos. En febrero de ese año, el gobierno kirchnerista había decidido cambiar el año de referencia en la medición del Producto Bruto Interno (PBI): el año base para calcular el crecimiento económico pasó de 1993 a 2004.

De esta manera, entre 2004 y 2013, la economía creció el 62 por ciento, dijo el Indec por entonces cuando con la medición anterior arrojaba una expansión del 73 por ciento. Esto ahora es objetado por los litigantes, quienes piden cobrar 83,7 millones de dólares.

Hacia adelante, el temor es que si la justicia de EE.UU. avala este pedido, se venga una ola de demandas colectivas contra la Argentina por el no pago de los cupones ese año. Se desconoce a qué importe podría sumar pero lo cierto es que al Gobierno se le abre otro frente de litigios en Nueva York de manera impensada. (con información de La Voz del Interior)