Macri visitó Santa Cruz por primera vez y se mostró con Alicia Kirchner Nacionales 15 de enero de 2019 Redacción Por El Presidente recorrió las obras de la represa Cóndor Cliff. Pidió “tirar todos en la misma dirección”.

Ver galería 1 / 2 - FOTO CASA ROSADA ACTIVIDAD EN EL SUR. Mauricio Macri junto a Alicia Kirchner.

RIO GALLEGOS, 15. - Mauricio Macri se mostró ayer junto a Alicia Kirchner en su primera visita como Presidente a Santa Cruz, la provincia que desde hace décadas gobierna el kirchnerismo. Junto a varias autoridades, el mandatario y la gobernadora recorrieron las obras de la represa hidroeléctrica Cóndor Cliff, ubicada a unos 130 kilómetros de la localidad santacruceña de El Calafate, que junto a La Barrancosa generarán energía para abastecer a más de 1.500.000 hogares.

"En las elecciones, uno va, debate sus ideas, sus propuestas. Pero al día siguiente, todos tenemos que estar tirando en la misma dirección. Y hoy hay muchas cosas que tenemos que resolver, muchas trabas", afirmó Macri.

Distendido y en tono cordial, en varias oportunidades Macri le habló directamente a Alicia y hasta en un momento bromeó: "La gobernadora tuvo la delicadeza de parar el viento para mi llegada, pero siempre hay mucho viento". Además, la convocó a "acordar entre todos y apostar realmente a todo lo que podemos hacer". "Que realmente nos pongamos a trabajar para que ese futuro que tanto soñamos y merecemos se haga realidad lo antes posible. Pero solo se va a ser si cada uno pone su granito de arena", afirmó.

En otra parte de su discurso, Macri aseguró que su Gobierno llegó "para transformar la Argentina de raíz y para siempre". "Cuando digo nosotros somos millones de argentinos que decidimos mirar al largo paso. Sabemos que cambios estructurales, cambios de verdad, no se hacen de un día para el otro", agregó.

Respecto a la represa, el Presidente aseguró que será "un antes y un después para la Patagonia y para la Argentina". "Después de Yacyretá y Salto Grande, va a ser la represa más grande del país. Va a producir energía para un millón y medio de personas, y energía renovable".

"Coincido con usted gobernadora", dijo el mandatario nacional dirigiéndose a Alicia Kirchner, "que una cosa central para un país es tener energía, sin energía un país no se puede desarrollar y lamentablemente nosotros veníamos en un sendero en el cual cada vez teníamos menos energía, por eso le dimos prioridad a este proyecto que, además, es energía renovable".

Macri dijo que su administración busca "no sólo impulsar" este tipo de obras "sino mejorarlas", y recordó que en este caso fue renegociado el contrato. Explicó: "Buscamos una inversión más eficiente, que cuide los recursos de los argentinos".

El jefe de Estado destacó que el consorcio de empresas que encabeza la china Gezhouba "aceptó invertir cifras adicionales en la mitigación del impacto que genera tamaña obra, que es realmente impresionante". "La verdad es que esta obra va a ser un antes y un después para la Patagonia, para la Argentina, (porque) después de Yacyretá y Salto Grande va a ser la represa más importante del país". Y detalló que "va a generar energía para 1.500.000 de hogares".

Macri destacó también como un activo para Santa Cruz el viento, que "le va a permitir generar energía, suministrarla al país y seguramente exportarla en la región". "Esta obra marca lo que venimos haciendo desde el primer día, que es crear las bases que permitan el desarrollo y crecimiento de ustedes y de millones de argentinos".

Macri llegó a El Calafate pasado el mediodía y mantuvo un encuentro con productores patagónicos de ganado ovino y bovino y empresarios del sector. El jefe de Estado fue recibido en el aeropuerto internacional de la villa turística por el vicegobernador Pablo González y el intendente Javier Belloni.

De la reunión con el sector ganadero participaron el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; y el titular de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Miguel O'Byrne, entre otras autoridades.