Hockey: CRAR inicia las prácticas

Este martes, a las 20:30, en el predio del Club, comenzará su pretemporada el plantel superior de hockey del Círculo Rafaelino, con vistas al torneo Dos Orillas y el Regional D a jugarse en Resistencia, los primeros objetivos deportivos de 2019.

Los cuerpos técnicos para este año quedaron conformados de la siguiente manera: Infantiles: Profes, Agostina Acosta y Micaela Chazarreta. Ayudante: Abril Beltramino. Manager: Cecilia Ternengo.

Sub 12: Entrenadora, Agostina Acosta. Preparación física: Elena Brown.

Sub 14: Entrenador, Fabián Montesano. Preparación física: Elena Brown.

Sub 16: Entrenadora, Pamela Domínguez. Preparación física: Elena Brown.

Sub 18: Entrenadora, Pamela Domínguez. Preparación física: Hernán Galfré.

Plantel superior: Entrenador, Fabián Montesano. Preparación física: Hernán Galfré.

También formarán parte del staff este año: Camila Salamano, con un taller de psicomotricidad para infantiles (4 a 7 años); Gustavo Bruneri como psicólogo deportivo y Guillermo Rastelli como entrenador de arqueros.

Asimismo, Alejandro Chiavón estará en la preparación física de las jugadoras que participan en los seleccionados y proyecto de talentos.



DIAS DE PRACTICAS

Serán los martes, miércoles y jueves de 20.30 a 22.30; y los sábados de 18 a 20. Además, los miércoles habrá otro turno a las 13.30; todo en la cancha sintética. Las divisiones inferiores comenzarán a practicar en febrero, con horarios previos a los del plantel superior.