Delicado estado de salud del Tata Brown

FOTO ARCHIVO NA CON LA SELECCION./ Acompañando al Checho Batista.

El mundo del fútbol está atento de lo que sucede con José Luis Brown, exdefensor surgido en Estudiantes de La Plata y que supo ser campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986. En su carrera como entrenador, dirigió en nuestra ciudad a Atlético de Rafaela y Ben Hur, ambos en la Primera B Nacional.

El Tata se encuentra internado con diagnóstico reservado desde hace más de 10 días en una clínica de la Ciudad de La Plata, aunque no se dio a conocer cuál es el cuadro que presenta. Tanto su familia como la entidad se manejan con total hermetismo para cuidar la privacidad del exdeportista.

En medio de este panorama, su nieta publicó unas emotivas palabras en su cuenta de Twitter y le pidió que no bajara los brazos. "¿Te acordás cuando te mordiste la camiseta en la Selección y saliste a jugar con el brazo metido ahí? Dejaste todo y me siento orgullosa de ser tu nieta", comenzó Uma. "Ahora simplemente te pido que la pelees a muerte como en este partido y puedas salir de lo que está pasando. Sos enorme y te amo", agregó.

"Dejaste todo por todas las camisetas que pasaron por vos y más por la de la Selección. Ahora simplemente te pido que dejes todo para que todos nosotros dejemos de llorarte y podamos sonreírte como era antes, que te hacías el canchero relatando tus goles y todos nos reíamos con vos y junto a vos", continuó Uma, que destacó: "Era hermoso saber que muchísima gente estaba orgullosa de mi abuelo y que me digan que sos una persona enorme y fuerte. Es lo mejor que me pueden decir y vos ya lo sabés porque te lo decía siempre".

El Tata tiene 64 años y su vida siempre estuvo ligada al fútbol. Luego de su exitosa carrera como jugador, trabajó desde atrás de la línea de cal: tanto como entrenador y también como ayudante técnico. Incluso llegó a formar parte del cuerpo técnico de la Selección argentina, primero bajo las órdenes de Diego Maradona y luego del Checho Batista.