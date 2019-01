El Consejo Federal pondría plazas fijas para 2020 Deportes 15 de enero de 2019 Redacción Por Esto le permitiría a clubes importantes o tradicionales jugar el Regional del año que viene aún sin haber sido campeones de su Liga, reconocido por el presidente Pablo Toviggino.

FOTO NUEVO DIARIO WEB TODO CAMBIA./ Toviggino expuso la posibilidad de reglamentarlo.

En una entrevista realizada por el sitio Interior Futbolero, el presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino expuso la intención de promover la implementación de plazas fijas para el Regional Amateur del año 2020. Sería, a priori, un premio para aquellos equipos que mantengan una tradición disputando torneos federales, sobre todo aquellos que venían disputando el Federal B o el A y tuvieron que descender, siempre y cuando mantengan determinadas condiciones estipuladas previamente. Esto los pondría a salvaguardo en caso que no salgan campeones del torneo de su Liga, lo cual está reglamentado con el nuevo Regional Amateur.

"Nosotros trabajamos en esto día a día, quien diga lo contrario seguramente es porque no nos conoce. Saben que estamos todos los días generando un cambio nuevo, un cambio que analizamos y que estudiamos mucho tiempo antes. Es cierto con respecto a las instituciones ordenadas con canchas acordes a la categoría, con planteles al día. Pero por supuesto son los menos. Los menos que finalmente, todos los años terminan animando de verdad estos torneos. Así como iniciamos el primer despacho y derogamos los torneos, y el segundo despacho creó el nuevo torneo que vamos a empezar a jugar pronto, otro despacho lo reglamentó, seguramente habrá otra resolución o despacho que se la llevaremos al presidente de AFA para que lo autorice y demás donde busquemos la categorización de Ligas, busquemos la categorización de clubes y seguramente habrá plazas fijas para esas instituciones que la lograrán a través de una licencia de clubes, de una licencia que deberán superar con un examen no solamente institucional sino también deportivo, y conseguir una plaza", explicó el máximo dirigente del ente rector del fútbol del interior del país.

Agregó que "para eso también, la institución deberá demostrar una continuidad en los torneos. Digamos, si un club hoy se bajó, no tendrá esta posibilidad por el nuevo despacho que presentaremos. Pero habrá otros tantos que seguramente trabajarán y que disputarán este torneo y que van a ser considerados y tendrán esa posibilidad de ganar la plaza. Pero, quiero ser claro, habrá una licencia de clubes que reglamente esa plaza fija. No significa que porque un club juegue el torneo tenga derecho a tener una plaza fija. No. Tendrá un análisis de los últimos tres o cuatro años y un análisis actual de su institución, de su estadio, de su vestuario, de todo lo que hace a un partido de fútbol, y por supuesto también el comportamiento que tiene con el Consejo Federal (pago de aranceles, por ej). Una vez que supere esas etapas habrá 20, 30 o 40 plazas fijas que todos los años animarán el Torneo Regional Federal".

Finalmente expresó que "una vez que lo apruebe el presidente de AFA quedará dentro de la órbita del torneo. Pero deberán cumplir requisitos como una licencia de clubes. Y para lo cual habrá un examen bastante importante. Será fija para el torneo inmediato, no fija para siempre. Y deberán ir renovándola todos los años".