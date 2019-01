Un triunfo rafaelino en el Cruce del Lago de Rumipal

El sábado 12 de enero se realizó el tradicional “Cruce del Lago” en Villa Rumipal. Se trató de la edición número 40 de esta competencia de natación de aguas abiertas en Córdoba. Son casi 1.500 metros en donde quienes participan, de todas las edades, deben recorrer el extenso lago de la provincia mediterránea.

De la ciudad de Rafaela, como ocurre desde hace varias temporadas, tomó parte un nutrido grupo de nadadores. El más destacado fue Gabriel Dana, quien con una gran performance fue el ganador de la categoría de 56 años con un tiempo de 21m06s. Además, el nadador entrenado por el profesor Joaquín Avila se impuso en la general de su ola, la número 5, dado que la competencia tuvo la presencia de mil nadadores, cupo completo según lo informado por la organización. En la categoría Sub 56 masculino fueron 71 participantes.

Los podios de la general Absoluta quedaron de la siguiente manera: Podio general masculina: 1) David Duarte (Córdoba, Sub 19 federado) 15m57s, 2) Valentín Dominguez (Rosario) y 3) José Peretti (Córdoba).

Podio general femenina: 1) Alina Wallsey (Rosario, Sub 15 federado) 16m20s, 2) Sol Lheureux (Rosario) y 3) Agostina Allasia (Villa María).



NADADORES DE RAFAELA

En cuanto a los resultados de los participantes rafaelinos, fueron los siguientes:

Sub 29 no federado femenino: 50) Macarena Quiroga 32m36s; 51) Noelia Rodriguez 33m01; 55) Marianela Lazarus 34m46s.

Sub 29 no federado masculino: 49) Gonzalo Barbero 27m18s.

Sub 36 no federado masculino: 33) Andrés Amherdt 25m46s; 37) Ives Minetti 26m08s; 60) Ezequiel Arnold 28m39s; 88) Guillermo Fernandez 33m06s; 92) Darío Dalmas 37m06s.

Sub 46 femenino: 7) Gabriela Mezzo 25m11s; 38) Betiana Neffen 32m02s.

Sub 46 masculino: 26) Jorge Trossero 23m24s; 32) Juan Pablo Vincenti 23m45s; 38) Pablo Fontana 24m23s; 76) Martín Morgada 26m51s; 85) Guillermo Hang 27m22s; 145) Cristian Gaitán, 146) Fabricio Tessio y 154) Diego Bertolaccini.

Sub 56 masculino: 1) Gabriel Dana 21m06s; 42) Adrián Boero 30m38s.

Sub 66 masculino: 12) Osvaldo Schiavi 29m07s.

El Cruce del Lago, fue organizada por la Municipalidad de Villa Rumipal en conjunto con la Federación Cordobesa de Natación. (Fuente: www.todoapulmon-rafaela.com).