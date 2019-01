Peque Schwartzman fue el único ganador

Diego Schwartzman fue el único argentino en superar el escollo de primera ronda del Abierto de Australia, tras vencer al alemán procedente de la previa Rudolf Molleker, después de que sus compatriotas Guido Andreozzi y Federico Delbonis se despidieran del torneo tras caer ante el italiano Stefano Travaglia, quien también accedió desde la fase clasificatoria, y el australiano John Millman, respectivamente.

La principal esperanza argentina, Schwartzman, dejó buenas sensaciones en su estreno en Melbourne Park y se enfrentará en segunda ronda al estadounidense Denis Kudla, quien fue el verdugo del local Marc Polmans. El jugador porteño, quien aterrizó en Melbourne tras caer ante el italiano Andreas Seppi en las semifinales de Sidney, cayó en los octavos de final frente al español Rafael Nadal en la edición pasada y podría encontrar la réplica en 2019.

Por su parte, Guido Andreozzi no pudo extender las buenas vibraciones de la primera manga sobre el resto de parciales, los cuales se los llevó un superior Travaglia, que venció por 6-7 (3), 6-2, 6-3 y 6-2. Por último, el último participante argentino en la jornada inaugural, Federico Delbonis, tampoco consiguió anteponerse a un Millman escudado por un entregado público mayoritariamente australiano. El tenista de Azul cayó por 6-3, 3-6, 7-6(3) y 6-2 en un partido que duró poco más de dos horas y media.

Mientras tanto, el uruguayo Pablo Cuevas, que no llegaba bien, dio el golpe ante el serbio Dusan Lajovic, a quien venció por 6-4, 7-5 y 6-1. Cabe recordar que el resto de argentinos debutarán este martes en el primer Grand Slam del año con la esperanza de acompañar a Schwartzman en el camino hacia la corona final. Leonardo Mayer y Guido Pella se enfrentarán al chileno Nicolás Jarry y al portugués Joao Sousa, respectivamente.



MURRAY, EMOTIVO

La ovación que se llevó Andy Murray este lunes será difícil de olvidar. Es que pese a la derrota frente al español Roberto Batista Agut, en cinco sets, fue reconocido por su carrera y porque el público sabía que estaba ante la última presentación del escocés, quien anunció que se retirará.

Si bien el inicio del partido no daba como para ilusionarse con más actuaciones de Murray (perdió los dos primeros sets), su entrega y corazón para quedarse con el tercero y el cuarto y, así, forzar a la definición en el quinto, todo lo podían. Incluso, claro, superar los dolores en la cintura que lo llevaron a tomar la decisión de colgar la raqueta a los 31 años.

Así, el 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4) y 6-2 que dejó la chapa final fue algo más que un resultado. Fue, tal vez, la despedida del ex número uno del mundo de Australia. Y la incertidumbre sobre si aguantará hasta que se dispute Wimbledon, el torneo en el que sueña decir adiós.

En tanto, no tuvieron problemas para superar la ronda inicial Rafael Nadal y Roger Federer, en ese orden. El español pasó a segunda ronda al derrotar al local James Duckworth (238º) por 6-4, 6-3 y 7-5 en Melbourne y en la segunda ronda se medirá con el australiano Matthew Ebden (48º).

En tanto, Federer (N°3 del mundo) venció al uzbeco Denis Istomin por un contundente 6-3, 6-4 y 6-4. Su próximo rival, ya por un lugar en tercera rueda, será el británico Daniel Evans.