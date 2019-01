Primer vencimiento de la Tasa en el año

La Tasa General de Inmuebles que pagan hogares, comercios, industrias e instituciones en general tendrá hoy su primer vencimiento de 2019, que llega con el aumento del 33,5 por ciento tal como quedó establecido en la Ordenanza Tributaria aprobada el pasado 20 de diciembre por el Concejo Municipal.

Pero este inicio del calendario impositivo en torno a la Tasa que se paga mes a mes requiere un análisis en detalle de las múltiples posibilidades.

1) Hoy vence el pago de la primera cuota del año correspondiente a enero. Para cancelar la boleta fuera de término hay plazo hasta el 31 de enero y vencido el mismo hay que recalcular el monto en el subsuelo del edificio municipal.

2) En el caso de los contribuyentes que a lo largo del 2018 abonaron el tributo regularmente en tiempo y forma, y si no tienen deuda preexistente, se beneficiarán con un descuento del 5 por ciento del total de la Tasa anual, aunque se aplica únicamente en la boleta. Por eso se advierte, en estos casos, una amplia diferencia entre el importe de la boleta de enero y el resto de la liquidación: es porque el Municipio aplicó el descuento a modo de premio por haber sido buenos cumplidores el año pasado.

3) Los contribuyentes que deseen realizar el pago anual de la Tasa de contado, podrán hacerlo antes del 31 de enero recibiendo el beneficio del 10 por ciento de descuento. En este caso, es importante destacar que los vecinos recibirán, junto a las 6 primeras boletas del año, una boleta de pago único donde se observará el beneficio.

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad, Marcela Basano, expresó ayer a este Diario que en los últimos meses del 2018 se advierte "una caída de entre 3 y 4 puntos en el cumplimiento de los pagos de la Tasa" y que aún no están los datos sobre diciembre, por lo que aún no puede tener un balance completo sobre lo ocurrido con el tributo a lo largo del año pasado. "La crisis se nota en parte con la Tasa pero especialmente con el Derecho de Registro e Inspección que se define a partir de un porcentaje de facturación de cada empresa. Se observa claramente la retracción de la actividad económica en la recaudación del Registro", puntualizó.

En relación a los vencimientos de la Tasa General, Basano sostuvo que "este martes opera el primer vencimiento de la boleta de enero, en el cual muchos contribuyentes tendrán el beneficio por única vez por haber pagado en tiempo y forma a lo largo del año pasado" a la vez que remarcó que "para el caso de quienes quieren hacer un sólo pago anual, tienen tiempo de efectuarlo hasta fin de mes con un descuento del 10 por ciento, aunque también tienen como beneficio que no pagarán el aumento que se aplique para el segundo semestre".

La funcionaria hizo referencia a que el incremento del 33,5% en la Tasa se extiende hasta junio inclusive, y que desde julio los importes del tributo se actualizarán a través de la fórmula polinómica atada a la inflación, paritarias y costos de prestación de servicios que enfrenta el Municipio.