En 2018 el total de lluvias en Rafaela contabilizó 830 mm Locales 15 de enero de 2019 Por Orlando Pérez Manassero Se trata de los datos que todos los años recopila don Florencio Racca. El mes más llovedor fue noviembre con 293 mm y el de menor registro fue junio con 2mm. En 2013 precipitaron 1017 mm (+187 mm), en 2014 fueron 1236 mm (+406 mm), en 2015 1287 (+ 457 mm), en 2016 1338 mm (+508 mm) y en 2017 precipitaron 999 mm (+169 mm).

FOTO DE ARCHIVO PRONOSTICO./ Comenzó este 2019 con muchas lluvias.

Un año más transcurrió y Rafaela tuvo sus lluvias y tormentas. Don Florencio Racca, fiel a su costumbre de años pasados, nos dejó los datos curiosos obtenidos en el “observatorio” de su terraza. Esta vez no hubo mayores explicaciones porque don Florencio estaba apurado. Es que debía ir a festejar el cumpleaños (con tarjeta y todo) de su tordo chaqueño llamado “Chaque”. Y no era para menos; un ave que hace 21 años que lo acompaña y lo deleita con su maravilloso canto era algo para festejar. Como yo no estaba invitado al convite me dispuse a transcribir los datos sin la asesoría personal del “meteorólogo” aficionado.

Extraemos entonces de su manuscrito y para comenzar que la primera lluvia del año 2018 se produjo el sábado 13 de enero y la última el 30 de diciembre.

Según sus registros las lluvias sobre la ciudad durante el año que pasó fueron:

* Enero: día 13 (21 mm), día 14 (6 mm), día 23 (1 mm), día 27 (15 mm). Total 43 mm.

* Febrero: día 10 (6 mm), día 11 (35 mm), día 28 (2 mm). Total 43 mm.

* Marzo: día 5 (2 mm), día 18 (5 mm). Total 7 mm.

* Abril: día 7 (18 mm), día 13 (16 mm), día 20 (5 mm), día 23 (15 mm), día 30 (32 mm). Total 86 mm.

* Mayo: día 1 (7 mm), día 2 (9 mm), día 3 (1 mm), día 5 (10 mm), día 8 (8 mm), día 9 (5 mm), día 10 (50 mm), día 31 (4 mm). Total 94 mm.

* Junio: día 12 (2 mm). Total 2 mm.

* Julio: día 19 (15 mm). Total 15 mm.

* Agosto: día 8 (2 mm), día 19 (10 mm), día 24 (2 mm), día 31 (1 mm). Total 15 mm.

* Septiembre: día 1 (10 mm), día 13 (12 mm), día 26 (8 mm), día 30 (4 mm). Total 34 mm.

* Octubre: día 9 (7 mm), día 12 (15 mm), día 17 (5 mm), día 21 (1 mm), día 22 (12 mm), día 23 (2 mm), día 26 (35 mm). Total 77 mm.

* Noviembre: día 5 (15 mm), día 6 (2 mm), día 11 (35 mm), día 12 (145 mm), día 13 (42 mm), día 22 (33 mm), día 26 (6 mm), día 27 (15 mm). Total 293 mm.

* Diciembre: día 11 (5 mm), día 12 (14 mm), día 14 (45 mm), día 20 (12 mm), día 21 (2 mm), día 24 (21 mm), día 27 (2 mm), día 30 (20 mm). Total 121 mm.

Y nos sigue informando que si comparamos las lluvias con los días del mes vemos que durante todo el año en los días 1 llovió dos veces, en 2 una vez, en 3 una, en 4 cero, en 5 una, en 6 una, en 7 una, en 8 dos, en 9 dos, en 10 dos, en 11 tres, en 12 dos, en 13 cuatro, en 14 dos, en 15 cero, en 16 cero, en 17 una, en 18 una, en 19 dos, en 20 dos, en 21 dos, en 22 dos, en 23 tres, en 24 una, en 25 cero, en 26 dos, en 27 tres, en 28 una, en 29 cero, en 30 cuatro y en 31 dos veces. Entonces, según estos datos, durante el año 2018 jamás llovió en los días 4, 15, 16, 25 y 27.

En cambio todos los días de la semana recibieron lluvias y detalla que fueron pasados por agua los lunes 7 veces, los martes 10, los miércoles 7, los jueves 9, los viernes 8, los sábados 6 y los domingos 9 veces.

En cuatro a los meses (enero, mayo, agosto y octubre) hubo algunas lluvias de apenas 1 mm, en cambio en el mes de noviembre se produjo la mayor precipitación con 145 mm

En definitiva dice que durante 2018 el agua caída sobre la parte céntrica de Rafaela sumó 830 mm.

Como datos históricos, y para comparar con esta última sumatoria, nos agrega que en 2013 precipitaron 1017 mm (+187 mm), en 2014 fueron 1236 mm (+406 mm), en 2015 1287 (+ 457 mm), en 2016 1338 mm (+508 mm) y en 2017 precipitaron 999 mm (+169 mm).

En fin... comenzó este 2019 con mucha lluvia lo que parece presagiar un año con precipitaciones abundantes pero… ¡quién lo puede asegurar! Ya veremos los resultados después de pasar estos 12 meses y en otro informe de don Florencio Racca.