Scioli se anota como posible candidato

FOTO NA SCIOLI./ "Quiero proponer otro camino".

BUENOS AIRES, 14 (NA). - En la búsqueda de una revancha política de la derrota del 2015, el diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Daniel Scioli se mostró ayer como posible candidato presidencial al afirmar que quiere "proponer otro camino" al que viene exhibiendo la alianza gobernante Cambiemos.

Durante la presentación en Mar del Plata de su nuevo libro biográfico "El otro camino", Scioli aseguró que su plan consiste en "trabajar en una alternativa política a este Gobierno" que logre sintetizar "la unidad en la diversidad".

"Queremos proponer otro camino: bajando los impuestos, subiendo los salarios, desdolarizando la economía", manifestó el ex candidato presidencial, y agregó que "no se trata de desarrollar una propuesta en contra de alguien sino de recuperar los derechos perdidos".

"Por eso planteo cuál es el otro camino", insistió, tras lo cual recordó que en el debate presidencial del 2015, previo a la victoria de Mauricio Macri, él "había advertido muchas de las cosas que están pasando y que también había otra manera de enfrentar los problemas".

"Planteábamos una manera gradual de reducir la inflación y regularizar el frente internacional", precisó Scioli, que estuvo acompañado por los dirigentes bonaerenses del PJ y ex funcionarios kirchneristas Julián Domínguez y Sergio Berni, quienes lo apoyan en sus aspiraciones presidenciales.

En medio del escándalo que lo sacude a raíz de la denuncia en su contra difundida por su ex pareja Gisela Berger, quien lo acusa por supuestas amenazas y violencia física, el ex gobernador intenta ganar volumen en la agitada interna del PJ para mostrarse como posible prenda de unidad a nivel nacional.

Por su parte, Berni ratificó en declaraciones a América 24 que tiene intenciones de presentarse como candidato a gobernador bonaerense en el marco del Partido Justicialista.