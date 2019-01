Vidal sostuvo que hablará con Macri Nacionales 14 de enero de 2019 Redacción Por Para analizar la posibilidad de desdoblar las elecciones

FOTO NA VIDAL./ De recorrida ayer por las playas de Mar del Plata.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que "recién en febrero" debatirá junto al presidente Mauricio Macri la posibilidad de desdoblar las elecciones en la Provincia, aunque en la ciudad de Mar del Plata, la mandataria sostuvo que el oficialismo no está apurado en resolver ese tema y sostuvo que se comunicará el próximo mes con el jefe de Estado para hablar sobre este punto porque "todavía hay tiempo para evaluar lo que pasa".

Al participar del programa "La noche de Mirtha", Vidal señaló, además, que "todas las cartas están sobre la mesa", por lo que efectivamente podría decidir separar los comicios locales de los nacionales.

Una comisión bicameral de la Legislatura bonaerense se encuentra desde hace unas semanas estudiando esta posibilidad: tiene tiempo hasta el 26 de febrero para emitir una recomendación al respecto.

Además, el cuerpo, integrado por diputados y senadores tanto de Cambiemos como de la oposición, analiza la viabilidad de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"No tenemos apuro porque no es la preocupación de la gente", respondió la mandataria provincial cuando la conductora le consultó si se iban a separar las votaciones.

Además de la funcionaria, en la mesa del programa también estaban los periodistas Alfredo Leuco y Carlos Reymundo Roberts, la bailarina Mora Godoy y el chef Osvaldo Gross.

Por otra parte, Vidal adelantó que su Gobierno va a volver "a convocar con la mejor oferta posible" a los gremios docentes que reclaman un aumento salarial y que el año pasado estuvieron, en total, 29 días de paro, lo que representó la mayor cantidad de jornadas sin clases a causa de una protesta en la historia del distrito.

En este sentido, Vidal aclaró que en cuando comience el ciclo lectivo del 2019 los maestros "deben tener la vocación de empezar las clases en tiempo y forma porque de lo contrario sería una tragedia para 2,5 millones de chicos que necesitan de la escuela pública".