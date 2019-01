Adelanto de LA OPINION Locales 14 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En la edición del 24 de diciembre último, LA OPINION publicó una crónica titulada "¿Qué hacemos con las motos sin patente y los que no usan casco?" en el que informaba que el Municipio había labrado 7.210 actas por no uso del casco (en 2017 fueron 8.399 actas) y ahora en este informe municipal se registraron 7.261 actas (51 más), contabilizando el total de diciembre.

Además este diario publicó ese día 956 actas por no contar las motos con la chapa correspondiente (en 2017 se labraron 1.109 actas), según informó Gabriel Fratini, coordinador de Protección Vial y Comunitario.

Actualmente, en el parque automotor en Rafaela, que están registrados, totalizan 89.503, clasificados entre 32.121 automóviles, 7.002 pick/furgón, 2.247 camión/acoplado, 47.271 motocicletas y 862 otros.