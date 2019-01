El Seven fue Plata en Viña del Mar Deportes 14 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El Seleccionado argentino de juego reducido se adjudicó la Copa de Plata en el Seven de Viña del Mar tras vencer en la final a Portugal por 31 a 21. En una jornada con rendimiento dispares, el elenco dirigido por Leonardo Gravano obtuvo dos triunfos, ante Rusia (22 a 14) y Portugal, en tanto que por semifinales de copa de Oro cayó ante Chile, 35 a 0.

El inicio del día ante Rusia deparó un partido parejo en el cual Argentina arrancó perdiendo, pero luego pudo darlo vuelta gracias a la velocidad de Moneta y la picardía de Florio para liquidar el encuentro. En semis, el rival del equipo argentino fue Chile, pero lamentablemente no pudo haber revancha tras lo ocurrido hace una semana en Punta del Este. El buen rendimiento del equipo chileno, que contó con el apoyo de su gente, mostró un duelo si paridades en el cual los locales se florearon para quedarse con el triunfo.

La final ante Portugal tuvo un desarrollo vibrante y se definió sobre el final con un try de Barbier. Argentina pudo así terminar el torneo con una sonrisa y darle oportunidad de roce a varios chicos que tuvieron su debut en el seleccionado mayor de Seven.

En la final por el Oro, Chile superó a Uruguay por 31 a 7. Además, se coronó campeón del Circuito Sudamericano. Los Cóndores se aseguraron el sábado un lugar en la Qualy de Hong Kong y este domingo finalmente sellaron su posibilidad de jugar las etapas de Vancouver y Las Vegas.