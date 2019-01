Almendra, otra baja sensible Deportes 14 de enero de 2019 Redacción Por SUB 20

FOTO ARCHIVO SIN SUDAMERICANO. El jugador de Boca no viajará a Chile.

La Selección argentina Sub 20 sufrió una nueva sensible baja de cara al Sudamericano de Chile que comienza el próximo fin de semana al perder por una lesión en la rodilla izquierda al mediocampista Agustín Almendra, quien será reemplazado por Julián López. La noticia se suma a la ya conocida ausencia del mediocampista creativo Ezequiel Barco, que fue dado de baja durante la preparación en el predio de AFA en Ezeiza, cuando era una fija para estar presente en Chile. "Padece una tendinopatía en su rodilla izquierda que le impedirá entrenar y jugar con normalidad en el torneo", explicó el parte médico brindado por el portal oficial de la AFA.

El jugador de Boca, termómetro del equipo conducido por Fernando "Bocha" Batista, tenía previsto regresar a la Argentina este domingo para continuar con su recuperación en su club. "Tengo más o menos el equipo, quiero ver bien el primer partido de Paraguay, que como quedamos libre lo tenemos ahí, para después terminar de decidirme", explicó Batista, en declaraciones a Radio La Red. En ese sentido, reconoció que la partida transitoria del defensor Leonardo Balerdi (Boca) para firmar su traspaso al Borussia Dortmund de Alemania abre un interrogante sobre su presencia en el debut. "Balerdi va a estar cinco días afuera sin entrenar porque se fue a Dortmund, así que veremos cómo vuelve. Después están Maxi Romero, Adolfo Gaich, Santiago Sosa, Julián Alvarez, pero en líneas generales la base del equipo la tengo en la cabeza", agregó.

Argentina tendrá el primer partido por el Sudamericano Sub 20 el 20 de enero frente a Paraguay, ya que quedará libre en la primera jornada. Luego, el conjunto albiceleste enfrentará a Ecuador (22-1), Uruguay (24-1) y Perú (26-1) en búsqueda de ser uno de los tres primeros del Grupo B para avanzar al hexagonal final. Allí, los seis mejores equipos del torneo definirán los cuatro clasificados en forma directa al Mundial de Polonia (que se jugará en mayo de 2019) y los tres que se presentarán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La nómina completa de convocados es la siguiente: Nehuén Pérez, Aaron Barquett, Fausto Vera (Argentinos Juniors), Manuel Roffo, Leonardo Balerdi, Gonzalo Maroni (Boca Juniors), Facundo Mura, Jerónimo Portau (Estudiantes de La Plata), el rafaelino Facundo Colidio (Inter), Pedro De la Vega, Lautaro Morales (Lanús), Aníbal Moreno (Newell´s Old Boys), Maximiliano Romero (PSV), Santiago Sosa, Julián Álvarez (River), Julián López (Racing), Francesco Lo Celso (Rosario Central), Elías Pereyra, Adolfo Gaich, Manuel Insaurralde (San Lorenzo), Facundo Medina (Talleres), Francisco Ortega y Thiago Almada (Vélez Sarsfield).