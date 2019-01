Racing enfrenta a Gimnasia Deportes 14 de enero de 2019 Redacción Por TORNEO DE VERANO

FOTO ARCHIVO POL FERNANDEZ. El ex volante de Atlético sería de la partida en la Academia.

Racing se enfrentará esta noche a Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido correspondiente al Torneo de Verano que le servirá a ambos equipos como preparación de cara al reinicio de la Superliga. El encuentro se disputará a partir de las 22.10 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, será controlado por el árbitro Fernando Echenique e irá televisado por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Racing es el único puntero de la Superliga y en el verano jugará solo dos partidos, el de mañana frente al conjunto platense y uno el próximo sábado 19 de enero ante Rosario Central mientras que el sábado 26 del mismo mes, cuando se reanude el certamen argentino, visitará a Aldosivi. El elenco dirigido por Eduardo Coudet no ha sufrido bajas importantes más allá de la salida de Gustavo Bou, quien no venía siendo titular y sumó un refuerzo de jerarquía con la llegada de Darío Cvitanich. El delantero de 34 años estará vinculado al club hasta enero de 2021 y en diálogo con el sitio oficial del club señaló: "Llegar a una institución como Racing es algo importante a esta altura de mi carrera, así que es una motivación extra". "Todo lo que se está jugando y todo lo que viene genera ilusión, así que trataré de aportar mi granito de arena para que eso pase. Racing es un equipo que impone mucho respeto, mucha dinámica y que aparte juega bien al fútbol, es un orgullo ser parte", indicó. Coudet no confirmó el equipo que pondrá, pero colocaría un mix entre titulares y suplentes mientras que tampoco dio a conocer su Cvitanich ocupará un lugar en el banco de relevos.



EL LOBO

Gimnasia y Esgrima La Plata también jugará dos amistoso en el verano ya que tras enfrentarse a Racing se medirá el próximo viernes 18 de enero ante Independiente mientras que en el reinicio de la Superliga visitará el sábado 26 del mismo mes a Atlético Tucumán. Entre las novedades más destacadas del conjunto platense está el regreso de Franco Mussis tras la salida de un histórico como Fabián Rinaudo y el mediocampista sería de la partida en el elenco titular aunque el técnico Pedro Troglio aún no lo confirmó. En tanto, no será de la partida Horacio Tijanovich debido a que la dirigencia y su representación aún no acordaron la extensión de su contrato más allá de junio y tampoco estará Matías Melluso, quien será resguardado por sufrir una molestia. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:

Racing: Javier García; Iván Pillud, Rodrigo Schlegel, Lucas Orban y Alexis Soto; Nery Domínguez, Augusto Solari, Guillermo Fernández y Neri Cardozo, Jonatan Cristaldo y Alexis Cuello. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Víctor Ayala, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Franco Mussis y Alexi Gómez; Maximiliano Comba, Santiago Silva y Matías Gómez. DT: Pedro Troglio.