Avanza el entubado del Canal Norte Locales 14 de enero de 2019 Redacción Por El intendente Luis Castellano recorrió la obra que representará una solución pluvial y sanitaria ya que dejará de ser un canal de desagüe a cielo abierto. "Una obra fundamental para toda la cuenca norte de la ciudad", destacó.

FOTO MUNICIPIO. TRABAJO CONTINUO. Los funcionarios municipales en la obra del canal norte.

El intendente Luis Castellano recorrió la obra del Canal Norte para interiorizarse sobre el avance de la misma. Lo hizo junto al secretario de Obras Públicas Luis Ambort y encargados de la empresa que se encuentran desarrollando los trabajos.

El entubado del Canal Norte es una obra cuyo presupuesto original supera los 128 millones de pesos y tiene más de 5.000 metros de extensión.

La importancia de la obra se ve reflejada en el beneficio que le aportará a 17 barrios de la ciudad permitiendo el normal escurrimiento de las aguas. Además mejorará la calidad sanitaria ya que los trabajos incluyen el retiro de cunetas, yuyos y desechos del sector.

Se trata de una obra que significa una importante solución ante el fenómeno del cambio climático con lluvias abundantes y de corto lapso que se presentan cada vez con mayor frecuencia.

Vale destacar que la obra del Canal Norte es fruto de muchos años de gestión por parte del Gobierno Municipal que, mientras aguardaba su aprobación, tuvo especial atención en contener la tierra para evitar su desmoronamiento, entre otras acciones, de manera permanente y continua. De esta manera se aseguraba que las estructuras de las edificaciones lindantes no sufrieran secuelas en una labor conjunta y de cercanía entre el Estado local y los vecinos.



GESTION

Presente en la obra, el intendente Luis Castellano dijo que “estamos recorriendo la obra en un verano complicado como lo vienen siendo todos los veranos como consecuencia del cambio climático”.

Luis Castellano destacó que “es una obra fundamental para toda la cuenca norte de la ciudad. Son 17 barrios que confluyen y desagotan en el Canal Norte”.

El Intendente señaló que “es una obra estratégica, muy compleja, de más de 120 millones de pesos de presupuesto y que ejecutamos junto al gobierno de la provincia”.

“Desde hace muchos años venimos gestionando desde el municipio para que se pueda concretar y que permite no solo el saneamiento hidráulico a un amplio sector de la ciudad sino que termina con el saneamiento sanitario. Porque es un canal a cielo abierto, con alimañas, pastos altos y peligrosidad para los vecinos”, manifestó el mandatario.

El titular del Ejecutivo dijo que “es un reclamo que tenemos desde hace años y que lo pudimos concretar con mucho trabajo de gestión de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Luis Ambort y fundamentalmente con el apoyo y acompañamiento del gobierno provincial en el financiamiento de la obra”.

El intendente Luis Castellano finalizó expresando que la obra del Canal Norte “es parte del plan estratégico de desagües y de lo que hay que hacer para que la ciudad no se inunde son obras que no se ven porque quedan bajo tierra pero son claves para el desarrollo de una ciudad”.