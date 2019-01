Libertad recibe a Regatas

Luego de la derrota sufrida el viernes ante Peñarol de Mar del Plata, por 83 a 75, Libertad de Sunchales recibirá esta noche a Regatas Corrientes. El encuentro correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol se disputará desde las 21.30 en el Hogar de los Tigres.

La escuadra de Sebastián Saborido intentará contar con Marcos Saglietti (lumbalgia), quien aún no jugó en lo que va del año, recordando que arrastra la baja de Ariel Zago y no se conocen novedades sobre el reemplazo de Juan Cangelosi.

En tanto, el elenco de Lucas Victoriano es uno de los mejores de la actual Liga Nacional de Básquet, apuntalado por el experimentado Paolo Quinteros. Regatas (6-2) marcha tercero y llegará entonado por las victorias conseguidas en Río Gallegos y en el “Parque Mitre”, frente a Hispano Americano (103-85) y Quimsa (87-82), respectivamente.



VILDOZA VENCIO A LAPROVITTOLA Y DELIA

En una nueva jornada de la Liga ACB de España, se destacó el triunfo del Baskonia como visitante ante el Joventud de Badalona por 68 a 67. En el triunfador fue figura el marplatense Luca Vildoza, con 16 puntos, mientras que en los anfitriones Nicolás Laprovittola sumó 12 y el debutante Marcos Delía (venía de jugar en Murcia) anotó 8 puntos.

En tanto, el Real Madrid -con un punto de Gabriel Deck- venció por 98 a 96 al Zaragoza como local. No jugó Facundo Campazzo.