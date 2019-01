TNT Maidana perdió el invicto ante Parra Deportes 14 de enero de 2019 Redacción Por BOXEO

FOTO ARCHIVO POR PUNTOS. Fabian Maidana fue superado por el venezolano en Mar del Plata.

La nueva aventura de Marcos "Chino" Maidana no tuvo un buen comienzo. En su lanzamiento como promotor, el excampeón welter y superligero vio desde un rincón cómo su hermano, Fabián "TNT" Maidana, fue derrotado por puntos por el venezolano Jaider Parra, en un combate del peso welter, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Después de los 10 rounds de la pelea, los jueces vieron como ganador a Parra, en un fallo unánime (98,5-94, 98-94,5 y 97,5-95,5). Lógico por lo visto en la ciudad balnearia. Fuera de los cálculos por la ambición de Fabián y del Chino.

TNT, de 26 años, no pudo inquietar a su rival durante casi 10 rounds. Apenas en el último asalto, apretado por la inminencia de la campana, salió a buscar una mano que le permitiera revertir la imagen en la ciudad balnearia. Sin embargo, ese golpe salvador no llegó, por lo que perdió su invicto ante un boxeador mucho más experimentado (36 años). Maidana, que aspira a una oportunidad mundialista, no tuvo una buena noche. Nunca puso en peligro a su adversario. Y, por momentos, la pasó mal. Sucedió en el quinto round, cuando un golpe del venezolano le abrió una herida en el ojo derecho y lo sumergió en la confusión.

El Chino se acercó al rincón de su hermano en dos descansos. Primero, antes del séptimo asalto, en el que luego TNT comenzó con una arremetida prometedora pero que se diluyó rápidamente. Después, el aliento de Marcos envalentonó a Fabián para el décimo round: arrinconó a Parra y contagió al público (con Andrés Calamaro y Alfio Basile, entre otros), aunque se quedó sin tiempo para cambiar el resultado. TNT, que sufrió su primera derrota, ahora tiene una marca de 16 victorias (12 nocauts) y una caída. Por su parte, Parra llevó su cuenta a 33 peleas (21 nocauts), un empate y dos caídas.



GANO SEQUEIRA

Por su parte, Walter Gabriel Sequeira (22-5, 15 KO’s) venció a duras penas a Facundo Nicolás Galovar (10-5, 7 KO’s). El combate fue llevado a cabo el sábado en el Torreón del Monje de Mar de Plata. Terminaron por decisión mayoritaria de los jueces. Sequeira recuperó el título latino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Con diez asaltos, ambos quedaron agotados tras no lograr ningún nocaut durante el enfrentamiento. Los jueces eran Javier Geido, Jorge Luciano Gorini y Guillermo Armani, con el arbitraje de Cesareo Morales. El puntaje, en orden de cada juez, fue 96-94, 95-95 y 96-94 a favor de Sequeria.



LEMOS, POR KO

Gustavo “Tito” Lemos comenzó el 2019 de la mejor manera, con una contundente victoria sobre el colombiano Galvis José Guerra en Pérez, Rosario. Con el título Latino Ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en juego, el tresarroyense volvió a dar una muestra de su nivel y retuvo su cinturón al imponerse en el cuarto round por KOT. En la previa el combate aparecía como peligroso para el actual campeón, pero desde el asalto inicial se vio quién tenía la iniciativa. Con la señal del árbitro de “no va más”, la pelea llegó a su fin y Lemos cosechó su 20ª victoria consecutiva en igual cantidad de presentaciones y sumó una defensa más a su título Latino Ligero FIB.