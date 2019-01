Ben Hur buscará un sustituto de Giacone Deportes 14 de enero de 2019 Redacción Por El arquero que había llegado hace 10 días se fue por decisión propia y Carlos Trullet expresó la intención de reemplazarlo.

FOTO ARCHIVO PASO FUGAZ./ Giacone, cuando entrenó por primera vez en BH.

Ben Hur volvió a tropezar con una dificultad en la contratación de uno de los arqueros para el plantel del Regional Amateur. Luego de apenas diez días de arribado a la institución y en plena disputa por la titularidad para arrancar el campeonato, Federico Giacone le comunicó a Carlos Trullet que no iba a continuar en el Club. El mes pasado se había dado una situación parecida con Juan Ignacio Mendonca.

"Me dijo que no se sentía bien, que por ahí no veía el lugar que esperaba dentro del equipo. Desde el punto de vista de cómo lo comunicó estuvo correcto, al margen de que uno comparta o no los motivos", manifestó el DT a LA OPINION.

Giacone solamente jugó 30 minutos para el equipo suplente en el amistoso ante Tiro Federal de Morteros a los tres días de haber llegado para sumarse al plantel. A esta altura de la preparación, Trullet valora que Rodrigo Manera y Matías Astrada llevan 45 días entrenando, aunque los amistosos de la semana entrante con 9 de Julio de Morteros (miércoles) y Sp. Belgrano de San Francisco (sábado), ambos de visitante, serán decisivos para determinar finalmente quien comenzará atajando el 28 de enero en el debut frente a 9 de Julio en el Germán Soltermam. Por ahí, da la sensación que Giacone fue un poco impaciente ya que no había nada decidido por parte del cuerpo técnico.

Además, Trullet confirmó que la idea es sumar un reemplazante porque no asoma un arquero juvenil con proyección en lo inmediato en el Club. "Si supiera que Manera y Astrada no se lesionan nunca no traemos a nadie, pero si surge algún inconveniente necesitamos otro arquero. Además, ahora el torneo de la Liga también tenemos que jugarlo con un equipo protagonista porque hay que salir campeón para clasificar al Regional del otro año", concluyó el entrenador. Por ende, la intención sería sumar un arquero joven que vaya tomando experiencia, pero que esté a la altura de las circunstancias si se requiere.