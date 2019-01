Mirtha Legrand y las preguntas indiscretas a su nieta Juana Viale Sociales 14 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand son una vidriera para políticos, gente del espectáculo, del deporte, de la cultura, aquí reproducimos la publicación de Teleshow en la que se refleja mucho del interior familiar.

Mirtha Legrand tuvo como invitada a su nieta, Juana Viale, en su clásico almuerzo del domingo y, entre charlas de trabajo, la sorprendió con una pregunta muy personal.

"¿Te gusta ser mi nieta?", le preguntó la Chiqui a la actriz que se encuentra en Mar del Plata haciendo temporada con El Ardor y 40 días y 40 noches. Muy segura, Viale respondió: "Sí, me encanta".

Más tarde se refirió a la cantidad de veces que en las notas le hablan del lazo familiar: "Me preguntás qué pienso de que digan que tengo trabajo por ser la nieta de Mirtha. ¡Y sí, es para toda la vida eso! Pero para mí Mirtha Legrand es un nombre y vos tenés tu profesión, pero para mí es mi abuela, ni más ni menos".

En ese sentido, Mirtha contó que la familia se reúne seguido: "No me preguntan nada, ni les cuento", dijo en referencia al marco laboral y Juana aseguró que su abuela es "estómago resfriado" y que por eso ni ella ni su hermano Nacho le contaban ciertas cosas.

"No me cuentan nada, no conozco novios, nada", se quejó la conductora y su nieta recordó que cada vez que le confiesan algo, su abuela lo primero que hace es llamar a su melliza Goldie para anoticiarla.

Más allá de los pormenores, Juana resumió: "Tengo la mejor abuela que me pudo haber tocado" y ambas coincidieron en que un sueño pendiente es hacer una película juntas. ¿Podrán cumplirlo?

Sin embargo, esa no fue la única pregunta difícil que Juana le tuvo que responder a su abuela. Como era de esperarse, la Chiqui también le preguntó a su nieta por los rumores que la vinculan sentimentalmente con su compañero de elenco, Luciano Cáceres.

"No hay nada", dijo la actriz y bromeó: "Quién dice, este universo. Me encantaría" y Mirtha preguntó: "¿Cómo no te vas a enamorar de una mujer así?", a lo que el actor dijo que su compañera era "una mujer conmovedora y un ser muy especial". ¿Romance en puerta?