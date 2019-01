Messi llegó a 400 goles en la Liga Española

BARCELONA, 14 (AFP-NA) - El capitán del Barcelona, Lionel Messi, agregó ayer un nuevo récord a su colección, al alcanzar contra el Eibar su gol 400 en Liga, aumentando la leyenda del que es desde 2014 el mejor goleador absoluto del campeonato español. El astro argentino aprovechó un pase hacia la izquierda de Luis Suárez para cruzar el balón haciendo el 2-0 (53) provisional en el partido de la 19ª jornada liguera.

Messi, de 31 años, ha marcado estos 400 goles en 435 partidos de Liga desde que en 2005 anotó su primer tanto en el campeonato español. Desde hace cuatro años, el argentino es el máximo goleador histórico del campeonato tras superar en 2014 el récord que 60 años antes había establecido el mítico delantero vasco Telmo Zarra con 251 tantos.

Cinco veces ganador del título de Pichichi liguero como mejor goleador de la temporada (2010, 2012, 2013, 2017, 2018), Messi intentará dar un paso más en la presente campaña igualando los seis trofeos de mejor artillero conseguidos por Zarra entre 1945 y 1953.

El argentino acumula ya 17 goles en lo que va de campeonato liderando la tabla de goleadores de la Liga española con una cómoda ventaja de tres goles sobre su compañero Luis Suárez, autor de dos tantos de su equipo este domingo, para el 1-0 y el 3-0 final.

Nombrado capitán del Barça al final de la pasada temporada, Messi podría así seguir agrandando su historia en el Barcelona, del que ya es el mejor goleador histórico y el jugador más laureado con 33 trofeos.



VOLVIO AL TRIUNFO

El Real Madrid se impuso sobre la hora ante el Betis a través de la "ley del ex". Dani Ceballos fue el verdugo de su ex equipo: de tiro libre anotó el 2-1 a favor del conjunto de Santiago Solari.

En el estadio Benito Villamarín, el Real Madrid se impuso 2-1 y ganó después de tres encuentros por La Liga. Durante la primera mitad, la visita se puso en ventaja a través de una de sus figuras: el croata Luka Modric quebró el cero a los 13 minutos de juego. El equipo dirigido por Santiago Solari sufrió una pérdida importante por lesión, ya que Karim Benzema salió en el entretiempo (fue reemplazado por el juvenil Cristo) y generó preocupación.

Los béticos, que contaron a lo largo de todo el cotejo con el argentino Giovani Lo Celso, hicieron méritos para llegar al empate y lo obtuvieron. Tras una habilitación del ex Paris Saint Germain, el ex Real Madrid Sergio Canales la mandó al fondo de la red. Fue con suspenso, ya que el árbitro Hernández Hernández lo convalidó después de comunicarse con el VAR por una presunta posición adelantada.

Y en los instantes finales, fue un ex Betis el que le dio el triunfo al Real Madrid por medio de un tiro libre. Dani Ceballos puso el 2-1 definitivo ante una floja reacción del arquero Pau López. De esta manera, los madrileños se mantienen a 10 unidades del líder Barcelona, que triunfó en primer turno.