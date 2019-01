Cansados de la inseguridad: comercio liquida todo y cierra Policiales 14 de enero de 2019 Redacción Por Está ubicado en calle Pellegrini al 200 de nuestra ciudad. Le rompieron la ventana con una baldosa y le robaron dinero y mercadería. Desde hace días, informan que cierran porque no aguantan más la inseguridad que hay en la ciudad.

FOTO ADN LIQUIDACION Y CIERRE. Los dueños dicen que ya no se puede ni caminar por las calles de la ciudad.

La semana pasada, un menor de 17 años fue identificado en un robo en un comercio de calle Pellegrini de nuestra ciudad y al parecer, fue el mismo joven el que ingresó en una panadería y un bazar de esa misma calle.

En el último lugar que ingresó, destruyó el vidrio de ese comercio, utilizando una baldosa, tomando $ 4.500 en efectivo y varias prendas de vestir, lo que representarían un robo valuado en aproximadamente $ 40.000.

El dato es que los dueños de este comercio, ubicado en calle Pellegrini al 200, dijeron "basta" y pusieron toda su mercadería en liquidación, para cerrar ya que se mostraron cansados de la inseguridad que hay en la ciudad.

"Llegamos a esta medida, de cerrar, por la inseguridad que hay. Nosotros notamos que ya no se va seguro ni por la calle. Nos dan ganas de irnos, de cerrar todo", expresó la dueña del local, harta de todo lo que está pasando en la ciudad.

Además, comentó que "la idea nuestra es liquidar todo y cerrar, porque ya no hay más seguridad, le robaron a una pinturería, a un bazar que también está por calle Pellegrini. La verdad es que ya no se puede más ni caminar por la calle", dijo en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.

La mujer comentó que "ingresaron rompiendo con un ladrillo y nos robaron la plata del alquiler que habíamos dejado escondida el día anterior para poder pagarlo. Se llevó el celular con el que trabajábamos, y también mucha mercadería", dijo y agregó que "por cámaras que hay en otros negocios, se ve muy bien el chico que nos robó. No es la primera vez que nos roban, a nosotros ya nos entraron en otro local que atendía mi sobrina", manifestó.

En tanto, le preguntaron a la mujer porqué había dejado el dinero en el local, y la misma dijo que "dejamos la plata en el local para no salir caminando con esa plata porque se bajan de una moto y te sacan la plata. Por eso decidimos dejarla escondida. Arreglar la puerta, hacer el vidrio, cuesta mucho, hacemos un gran sacrificio. No tenemos quién nos cuide y así está Rafaela", dijo cansada.

En un párrafo aparte, agradeció el trabajo de los efectivos policiales de la Comisaría Segunda de nuestra ciudad, ya que ni bien denunciaron la rotura del vidrio, los mismos se quedaron toda la noche haciendo guardia, hasta la mañana siguiente, donde fue reemplazado el vidrio del local, que por otro lado dijo que "nos salió una fortuna".

A modo de cierre, expresó que "ahora empezaré a buscar trabajo, dejaré que pase enero y después veremos, pero acá, en este local, ya está", finalizó muy conmovida.



MAS ROBOS

En calle Aragón al 400, durante la mañana del viernes y mientras no había moradores en la vivienda, delincuentes ingresaron sacando la reja de una ventana y se llevaron 6 mil pesos. Previo a dejar un importante desorden en la casa.

En Flaminio del Signore al 1100, una mujer de 39 años llegó a su casa y observó un importante desorden, y además que el ventiluz estaba con la traba rota. Pudiendo luego constatar que autores ignorados le sustrajeron desde una pieza donde funciona una peluquería, un secador y una planchita para el pelo.

En la agencia de turismo Mapuche violentaron la puerta del frente del local e ingresaron durante la madrugada del domingo. Según informa Rafaela Noticias, había un importante desorden en la vidriera y había dos lugares para monitores vacíos. Se esperaba la llegada de los propietarios del lugar, para corroborar las faltantes.