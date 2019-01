El mes pasado hubo 203 ingresos por accidentes de tránsito en el Hospital Policiales 14 de enero de 2019 Redacción Por Los hombres fueron más protagonistas que las mujeres, en esta clase de accidentes de tránsito. También la estadística marca que los que más accidentes provocan son jóvenes entre 16 y 24 años.

FOTO ARCHIVO ACCIDENTES. Todos los días en Rafaela, nos encontramos con esta escena.

El pasado mes, en el Hospital Jaime Ferré de nuestra ciudad se registraron 203 ingresos en la guardia, producto de accidentes de tránsito, una cifra "común" según las autoridades del nosocomio, y que varía mes a mes, según la cantidad de choques.

La estadística, fría, destaca que de esa cantidad, un 57% fueron hombres, mientras que un 43% de mujer, aunque no necesariamente hayan sido culpables directos de cada uno de los siniestros.

El otro dato que se desprende, de estos 203 ingresos, es que la mayor cantidad de estos choques lo protagonizaron jóvenes que tienen entre 16 y 24 años. Esta franja ocupa el 30,64% de las personas accidentadas, mientras que el 20,16% fue protagonizada por chicos entre 25 y 29 años. Además, sólo un 3,22% de los accidentes fue cometido por personas mayores (71 a 85 años).

Demás está decir que el mayor porcentaje de todos los accidentes diagnosticados el pasado mes, fueron entre un auto y una moto. El 45,54% fue protagonizado por estos dos vehículos, mientras que el 16,12 fue cometido por dos motos. Además el 12,90 fue ocasionado por caídas de motos, sin terceros y el 9,67% entre una camioneta y una moto.



5 ATROPELLADOS

POR DIA EN EL PAIS

Cinco peatones mueren atropellados por día en la Argentina, en el marco de una estadística que coloca en superficie el flagelo de la escasa responsabilidad de quienes están al volante de vehículos y no respetan la prioridad de quienes caminan.

Un estudio de la Asociación Civil Luchemos por la Vida sostuvo que por no respetar la prioridad de paso en el último año más de 1.600 peatones perdieron la vida en las calles y rutas de la Argentina, al tiempo que destacó que "sólo el 10 por ciento de los automovilistas cumple esa norma".

Según la entidad, la legislación de tránsito argentina establece que los vehículos deben darle la prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calzada por las esquinas o sendas peatonales, y con el semáforo a su favor donde lo hay.

"Sin embargo, Luchemos por la Vida observó sistemáticamente que sólo el 10% de los conductores otorga la prioridad al peatón", indicó la entidad que encabeza Alberto Silveira.

En el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año 270.000 peatones mueren atropellados y que esa conducta transgresiva es causa de la mayor proporción de lesionados o muertos en las carreteras y calles.

"Los peatones, sin carrocería protectora, sufren graves lesiones en caso de atropello", destacó la entidad en declaraciones que este domingo publicó Diario Popular, al tiempo que indicó que "dicha prioridad se respeta absolutamente en los países seguros vialmente, donde controlan el cumplimiento de las prioridades y sancionan a los transgresores".

Además, prosiguió: "Lo más común en nuestro país es ver lo contrario y los peatones deben cederles forzosamente el paso a los vehículos en sendas peatonales o esquinas, ya que los conductores ‘olvidan’ que la prioridad le pertenece al que camina".

"Ese comportamiento incentivó a los peatones a arriesgarse cruzando por cualquier parte, a veces distraídos escuchando música, o hablando o mensajeando por celular, lo que explica los altos índices de mortalidad. Resulta imprescindible que todos cambiemos de mentalidad, que los conductores paremos y otorguemos siempre al peatón su prioridad", consideró la entidad.

De acuerdo al relevamiento, el 89,80 por ciento de los conductores de vehículos de todo el país no brindan la prioridad de paso a los peatones, lo que significa que sólo uno de cada 10 conductores cumple con las normas vigentes.

En el caso de los motociclistas, la situación aún es peor, ya que el 97% de quienes conducen estos vehículos no respeta a los peatones.

En otros informes, la organización no gubernamental también alertó que el uso del teléfono celular se había convertido en un verdadero drama vial, pero no sólo entre los conductores de los vehículos automotores, sino también por parte de los peatones.

Sumergidos en la pantalla, caminan distraídos a su entorno más directo, en el que deben cruzar calles y respetar otros tiempos (NA).