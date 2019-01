La mitad de los Centros de Estudiantes de la provincia están presididos por mujeres Información General 14 de enero de 2019 Redacción Por Se trata de chicas jóvenes con ímpetu y ganas de realizar mejoras para su escuela, generar actividades para sus pares y participar de proyectos sociocomunitarios.

FOTO SCS// MUJERES./ Replicando lo que ocurre en otros organismos, en los centros estudiantiles, la mujer ocupa un rol preponderante.

En 2018 los Centros de Estudiantes de las escuelas de la provincia de Santa Fe estuvieron a tono con los movimientos de mujeres que incrementaron la lucha por sus derechos. De las 339 agrupaciones registradas el año pasado, 162 eligieron listas que llevaban a mujeres en el cargo de presidente, lo cual representa un 47,8 %.

“En nuestra escuela, la primera vez que se presentaron a elecciones para el Centro de Estudiantes había únicamente hombres; y en el 2017 se repitió la misma historia. Así que el año pasado, cuando se hizo una reunión previa a la votación y eran prácticamente todas chicas las interesadas, nos llevamos una sorpresa. Hoy, de 15 miembros del centro de estudiantes, 13 somos mujeres”, contó Sharon Alvarado, de la Escuela de Educación Técnico Profesional y Secundaria Orientada N° 638 “Margarita Mazza de Carlés”, de la ciudad de Rosario.

Los Centros de Estudiantes son organizaciones formadas por alumnos de establecimientos educativos secundarios y terciarios destinadas a defender los derechos de los alumnos y fomentar la participación de los jóvenes dentro y fuera de la escuela.

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, indicó que “desde hace diez años venimos alentando la participación estudiantil en las escuelas, para que los jóvenes digan lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren mejorar de su institución y de la educación santafesina”.

“Escucharlos a ellos es muy importante, por eso también desde el Ministerio les acercamos charlas, jornadas de intercambio, campamentos en temas como Educación Sexual Integral, consumos problemáticos, convivencia, orientación vocacional, educación vial. Nos interesa muchísimo sus opiniones porque ellos son nuestro presente y futuro”, destacó la titular de la cartera educativa.



MUJERES AL FRENTE

“Ser presidente de un centro de estudiantes para mí es un orgullo. Me encanta estar en ese lugar que conlleva también un montón de responsabilidades. Siento que es buenísimo ser mujer y poder cumplir un rol tan importante”, dijo Dana Montero, que ocupa ese puesto en la Escuela Provincial de Música (CREI) de Santa Fe.

Dana considera que la participación de la mujer en la política escolar “es una manera más de demostrar que tenemos las mismas capacidades y derechos que los varones. Construir un centro de estudiantes es un aprendizaje de todos los días que vamos haciendo juntos”.

Por su parte, Florencia Espíndola, que preside el centro de estudiantes de la escuela secundaria N° 240 “Lola Mora”, de Rosario, coincidió con su par: “la participación de la mujer en diferentes espacios es bueno porque estamos cambiando un montón de cosas que antes las hacían solamente los hombres. Desde que nos reconocen con voz propia, nuestra participación aumentó”.

Florencia dijo que “a veces hay dudas o temor sobre nuestras propuestas, pero cuando ven que nos planteamos objetivos y vamos por ellos, ven el liderazgo que tenemos las mujeres, queda en claro que son solo prejuicios”.



PROYECTOS DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA

Dos de las estudiantes contaron que sus respectivos centros realizaron colectas de juguetes y los donaron a chicos con necesidades. “Pedimos donaciones a toda la escuela, limpiamos y donamos los juguetes a los chicos del Hospital de Niños de Rosario el tercer domingo de agosto”, explicó la alumna de la escuela Margarita Mazza.

Los estudiantes envolvieron los regalos con papeles de colores sin distinción de qué juguete iba para qué género. “Este año estamos pensando que podemos trabajar con los movimientos estudiantiles de otras escuelas. También estamos pensando que los estudiantes mayores de edad puedan tomar un turno para cuidar a algunos niños internados y que los padres no pierdan su trabajo, porque si no trabajan, no cobran”, dijo Sharon.

También Florencia contó que su escuela realizó una donación de juguetes al Club 20 Amigos, para que los chicos de una barriada rosarina tuvieran un regalo de Navidad. Como proyectos hacia adentro de la escuela Lola Mora, empezaron a renovar los salones de clases y están pensando en llevar adelante un festival de danzas para recaudar fondos. “Con estas actividades estamos integrando a muchos compañeros que antes no participaban y a veces ni siquiera hablaban”, dijo la presidenta.

En tanto, desde el CREI de Santa Fe, Dana dijo que se abocaron a replicar hacia adentro de la escuela lo que aprendieron en las tres jornadas de capacitación sobre ESI que les dió el Ministerio de Educación en 2018, junto a sus docentes. “Nos permitió hablar desde varios puntos de vista la educación sexual y no sólo desde el biologicismo, sino de manera integral. Había interés en los chicos de tratar el tema del feminismo, entonces repasamos conceptos para despejar dudas, sin imponer nada”, contó la presidenta del centro de estudiantes, que como proyecto sociocomunitario el año pasado realizó una feria americana para recaudar fondos y “ahora estamos viendo a qué institución donamos las prendas que nos quedaron”.