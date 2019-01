Avanza un plan edilicio inédito para 20 institutos superiores Información General 14 de enero de 2019 Redacción Por El mejoramiento de la infraestructura es una de las acciones que tienen como meta jerarquizar este nivel educativo. Uno de los impactos de la política integral es sobre la matrícula, que aumentó un 69% en los últimos 11 años, destacó el Ministerio de Educación.

FOTO ARCHIVO INSTITUTO DEL PROFESORADO. El moderno edificio del centro de formación docente de Rafaela.

La provincia de Santa Fe está desarrollando un inédito plan de construcción de 20 nuevos edificios y grandes remodelaciones para la educación superior, un nivel que presentó un aumento del 69% en los últimos 11 años en la cantidad de estudiantes que asisten a las instituciones estatales.

La ministra de Educación, Claudia Balagué, destacó que “hemos tomado la decisión política de fortalecer el Nivel Superior, que no es obligatorio como el Inicial, Primario y Secundario, pero sin dudas se trata de un área neurálgica si se piensa en el planeamiento de qué profesionales técnicos y docentes necesita la provincia, tanto ahora como en el futuro”.

“En Santa Fe, en los últimos años siempre hemos pensado en cómo democratizar la educación superior, cómo expandirla y acercarla a quien no tiene acceso y cómo estimular a jóvenes y adultos para que puedan seguir sus estudios terciarios después de obtener el título secundario”, destacó Balagué, quien contrastó esta situación con la polémica desatada en Buenos Aires por la UniCABA, que “es una idea inversa, destinada a debilitar las instituciones terciarias y concentrar la oferta”.

La infraestructura es una de las acciones estratégicas que se llevan a cabo desde el gobierno provincial para el Nivel Superior, en paralelo a otras líneas de acción como son la creación de carreras en los parques industriales y en barrios de las grandes ciudades, la definición de nuevos diseños curriculares, más cargos docentes, concursos de ingreso y ascenso en la carrera docente por antecedentes y evaluación, y modernización de los reglamentos institucionales con mayor adaptación de cursado a las actuales condiciones de los estudiantes, entre otras.

“Desde la provincia tenemos claro el rumbo. Abrimos 60 carreras de profesorado y tecnicaturas en cuatro años, entre el 2014 y el 2018, y reconvertimos otras, para que más santafesinos tengan la posibilidad de hacer sus estudios superiores y contar con una herramienta laboral, sea como docente o técnico”, subrayó la ministra.

"El futuro sin dudas va hacia universalizar los sistemas de educación superior ya que en un contexto exponencial del conocimiento, y su preponderancia en el desarrollo socioproductivo, no podemos dejar de pensar en el acceso de todos a este nivel educativo en un futuro cercano", concluyó Balagué.



INVERSION EN

INFRAESTRUCTURA

Ampliar y construir nueva infraestructura para unos 20 institutos superiores es una acción inédita en la historia de este nivel, que suele compartir los edificios de las primarias o las secundarias. “Contar con un inmueble propio, de uso exclusivo, permite generar horarios de cursado de 8 a 23 horas con comisiones en distintos turnos”, amplió Balagué, sobre los beneficios de contar con un lugar adecuado.

Dentro de las obras más importantes se cuentan, como metas cumplidas, la del edificio del Instituto Superior N° 12 de Santa Fe, una moderna torre inaugurada en 2017 con un sector histórico recuperado; y la del Instituto Superior N° 60 de San Carlos, que contó con fondos municipales y se habilitó en 2018. También figuran en esta lista, las refacciones generales y rehabilitaciones de los Normales Superiores de Rosario, la obra del N° 2 que se inauguró en marzo de 2018, la del N° 1 que continuará con la fachada de calle Mendoza, y la del Normal Superior N° 3 que este año finalizará con el natatorio climatizado.

En tanto, las obras actualmente en ejecución, con distintos grados de avance, son el edificio nuevo del Instituto Superior N° 20 de San Justo; el Instituto Superior N° 4 de Reconquista; el Instituto Superior N° 16 de Rosario; el nuevo edificio anexo de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Juan Mantovani” de Santa Fe; el máster plan del Instituto Superior de Educación Física N° 27 - Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) de Santa Fe; y la ampliación del Instituto Superior N° 18 de Rosario. Y los recientemente licitados ISEF N° 11 de Rosario, e Instituto Superior N° 6 de Coronda, cuyos sobres con las ofertas se abrieron en diciembre.

Dentro de los nuevos edificios a licitarse y/o con proyectos arquitectónicos en diseño se encuentran el Centro Educativo Tecnológico Zona i de Rosario; el Instituto Superior N° 8 de Santa Fe; el Instituto Superior N° 26 de Ceres; el N° 3 de Villa Constitución; y N° 5 de Cañada de Gómez, cuyo terreno fue elegido por la comunidad educativa entre varias opciones de ubicación. También se suman las grandes ampliaciones que se licitarán en 2019 para el Instituto Superior N° 9 de Tostado y el N° 24 de Villa Gobernador Gálvez.



ACCIONES ESTRATEGICAS

El Ministerio de Educación creó carreras innovadoras, como energías renovables, mantenimiento de equipo biomédico, economía social, entre otras. También es novedosa la modalidad de cursado en los parques industriales y barrios de las grandes ciudades, que les permite a quienes cursan, estar cerca de sus domicilios o bien en contacto con las empresas para las prácticas, potenciando a su vez el proceso de crecimiento productivo a partir de la localización de tecnicaturas específicas.

Así, por ejemplo, la carrera de Energías Renovables se ubicó estratégicamente en el sur donde se emplazó el nuevo parque fotovoltaico de San Lorenzo, se abrieron ofertas formativas de Logística en Rafaela, carreras gratuitas y públicas vinculadas con el perfil turístico en Rosario, o de Enfermería y Mantenimiento de Equipo Biomédico en barrio Yapeyú de Santa Fe, a la espera de que se termine la obra del nuevo Hospital Iturraspe.

Todo esto requirió la asignación de cargos y horas cátedra para las carreras nuevas y en crecimiento, por lo que se avanzó en las titularizaciones de horas cátedra docentes. Asimismo, se llevó a cabo un concurso inédito porque fue por antecedentes y oposición, es decir, con la presentación y defensa de un proyecto por cada cátedra que se concursaba, para que los que estén frente al aula del Nivel Superior sean perfiles altamente formados y de calidad.



NÚMEROS

Un total de 63.528 alumnos estudian en el Nivel Superior no universitario, tanto público como privado, de la provincia. En los 62 institutos estatales y sus 8 anexos, cursaron 44.633 estudiantes en 2018, mientras que en el 2007, eran 26.402 estudiantes, según los anuarios estadísticos del Ministerio de Educación.