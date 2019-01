Camaño sobre Cristina Nacionales 13 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Graciela Camaño se quejó de las encuestas que ponen como una de las postulantes a la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner: "La candidata es muda, así que ni siquiera es candidata. No habla ni expresa su intención".

La referente del Frente Renovador cruzó al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y afirmó que "él considera que puede hablar por Sergio Massa", al tiempo que rechazó su intento de sumar a Cristina Kirchner a un gran frente opositor: "Era el chico que le llevaba la manzana a la maestra".

Y remarcó: "Esa conversación no existió ni existe en el Frente Renovador. Es inaceptable que se le quiera marcar una ruta al Frente Renovador. Estamos trabajando para imponer nuestro candidato dentro de la Alternativa Federal".