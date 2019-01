Ascienden a 200 las personas evacuadas por la inundación Locales 13 de enero de 2019 Redacción Por Estas personas pertenecen a localidades de los departamentos 9 de Julio y General Obligado. El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, dijo que la situación en el norte “se complica aún más” con los pronósticos de corto plazo sobre lluvias y por el agua caída recientemente.

FOTO PROVINCIA INUNDACION./ El agua no da respiro a los pobladores y animales.

Desde la Secretaría de Protección Civil de la provincia de Santa Fe brindaron detalles sobre la cantidad de personas evacuadas que se registran en los departamentos 9 de Julio y General Obligado, en el marco de la emergencia hídrica.

En ese sentido, se informó que en la mañana de este sábado, 200 personas se encuentran evacuadas: 10 personas pertenecientes a dos familias en el Polideportivo de Villa Minetti; 18 personas pertenecientes a siete familias en la Iglesia de El Nochero; y 49 personas pertenecientes a 18 familias en el Polideportivo de Santa Margarita, en el departamento 9 de Julio. En tanto, en General Obligado, 49 personas de Campo Hardy continúan evacuadas; 42 personas de Florencia; 27 personas de Reconquista; y 5 personas de El Rabón.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Juan Carlos Bertoni, dijo que la situación en el norte “se complica aún más” con los pronósticos de corto plazo sobre lluvias y por el agua caída recientemente. Además, explicó que -a diferencia de lo que ocurría días atrás- ahora comienzan a ingresar excedentes hídricos de Santiago del Estero y Chaco.

“A las lluvias de fin de año se sumaron otras, en Calchaquí y en la zona de Florencia, en tanto ahora vienen también aguas de Santiago del Estero y del Chaco a Santa Fe. La previsión de lluvias para los próximos 6 días, en toda una franja que va desde el noroeste hacia Reconquista es de más de 200 milímetros: nos preocupan los caudales del arroyo El Rey, que desagua entre Avellaneda y Reconquista. Vamos a tener una crecida importante. Es una situación cada vez más complicada”, resumió.

Se le preguntó si con obras se hubiera podido evitar tantos daños en los campos o al mejorar la situación del norte, a propósito de los reclamos que productores -en Santa Margarita- le formularon al gobernador Miguel Lifschitz en una reunión. El ingeniero Bertoni diferenció la situación de los predios agropecuarios de las áreas urbanas. Admitió que con defensas consolidadas y hechas a tiempo se hubiera evitado pasar por la zozobra que atraviesan poblaciones como El Nochero o la propia Santa Margarita, pero negó que “sólo con obras” puedan evitarse daños a la producción, según publicó ayer diario El Litoral.

-Con obras como las que ahora se anuncian o como las que plantean los productores ¿tendríamos un panorama muy distinto?

-Mi opinión es que no. Varias veces lo he dicho: no se pueden resolver los problemas del agua, sólo pensando en el agua. Y sólo gestionando obras hidráulicas, que son importantes, pero hay también algunas otras cuestiones que se deben tener en cuenta.

-¿Cuáles por ejemplo?

-Hablamos de los Bajos Submeridionales. En primer lugar, por algo se llaman así, porque tienen una tendencia natural a acumular el agua, no a escurrir. Y como sabemos de la alternancia de períodos húmedos y secos, lo fundamental es seguir trabajando para que en estos extremos hídricos podamos seguir solucionando las cuestiones de la mejor manera posible. Es una realidad que requiere obras, no sólo con obras hidráulicas se puede mejorar la situación.



DECLARACION

DE EMERGENCIA

El gobernador Miguel Lifschitz recorrió anteayer las localidades de Florencia, Los Amores y Campo Hardy y ratificó que “extenderemos la declaración de emergencia hídrica al departamento General Obligado”. Se reunió con productores y autoridades locales; y luego sobrevoló los departamentos Vera y General Obligado.

"Afortunadamente la situación está mejor que hace 24 o 36 horas. Recorrimos las zonas que estuvieron con agua, y esperamos que el tiempo aguante y no vuelva a llover aunque los pronósticos no son confiables”, explicó Lifschitz.

“Es una situación de precipitaciones inéditas en esta zona, pero vamos a salir. Ahora hay que atender la emergencia, asegurar que las personas evacuadas estén en las mejores situaciones posibles, cuidar los temas de salud para que no se generen infecciones y, después, cuando baje el agua, habrá que ver el tema de los sectores productivos afectados y cómo los podemos asistir para que puedan recuperarse lo más rápido posible”.

“Hemos declarado la emergencia hídrica en los departamentos 9 de Julio y Vera y la próxima semana vamos a extenderla al departamento General Obligado. Una vez que mejore el tiempo, vamos a estar en contacto directo, a través de la ministra de la Producción, con los productores para asistirlos financieramente y con elementos e insumos para que puedan recuperarse lo más rápido posible”.

Sobre posibles obras en la zona, destacó que “el agua tiene el problema de que, cuando viene mucha cantidad, no sabemos dónde mandarla pero después viene la sequía y en esos momentos necesitamos reservorios para cuidar el agua”.

Por otro lado, manifestó que “Santiago del Estero en los últimos años avanzó con la frontera agrícola, ha deforestado zonas importantes y canalizado y toda esa agua viene ahora para Santa Fe”. En ese sentido, expresó que “hay que hacer una obra interprovincial importante que el gobierno nacional tiene el compromiso de financiar, nosotros estamos terminando el proyecto técnico y en febrero se podría empezar el trámite licitatorio”.

"En Florencia hay una serie de obras propuestas de canalización y protección del casco urbano que vamos a encarar junto con las autoridades locales", explicó el gobernador.

Lifschitz estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; y por el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; entre otras autoridades provinciales y locales. ​