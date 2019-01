“Esperemos cumplir el objetivo que tanto anhelamos todos” Deportes 13 de enero de 2019 Redacción Por Matías Quiroga, que se lesionó y se perderá los amistosos veraniegos que se aproximan, se refirió al arduo trabajo que se viene realizando en la pretemporada. El delantero, al igual que otros compañeros, se siente motivado y confiado para el desafío de pelear por el ascenso.

FOTO J. BARRERA MATIAS QUIROGA. / El delantero confía en el grupo que hay y en poder alcanzar el objetivo de ascenso.

La parte más exigente de la pretemporada de la "Crema" va llegando a su fin y también comienza a pasarle factura a algunos. El caso de Matías Quiroga, que sintió una molestia muscular, se le realizaron los estudios médicos correspondientes y se confirmó que el delantero sufrió una distensión muscular en el soleo.

Quiroga confía en poder llegar en condiciones óptimas al reinicio de la B Nacional, programada para el primer fin de semana del mes de febrero.

En relación a los trabajos que vienen desarrollando en el Autódromo, Quiroga comentó: “Viene siendo una pretemporada exigente, ya desde los primeros días quedaron bien claros cuales son los objetivos, con muchos trabajos nuevos, con compañeros nuevos y esperemos que esto funcione y podamos cumplir el objetivo que tanto anhelamos todos”.

En virtud a dichos objetivos, en primer lugar estará mejorar lo realizado en la primera parte del torneo de la temporada 2018/2019 de la BN; y para que ello ocurra “tenemos que ser un equipo regular”, apuntó el ‘Flaco’ que luego analizó: “Fuimos un equipo muy irregular, no sacamos los puntos que queríamos, que nos habíamos propuesto”.

Lejos del puntero, afuera de los puestos para el reducido, Quiroga sabe que “tenemos que mejorar la campaña para poder pelear por algo, suena algo duro pero es la realidad, tenemos que sacar muchos más puntos. Tenemos que ser más regular tanto de local como de visitante, no se pueden dejar más puntos en el camino porque estamos dejando pasar una chance importante. Eso ya quedó atrás, no se puede solucionar nada de lo que pasó, tenemos que mejorar ahora”.

Con Llop al mando Atlético disputó seis encuentros y en este tiempo de preparación es vital el día a día para seguir aceitando la idea de juego que pretende llevar a cabo el DT.

“Si, más allá que en el pasado semestre los partidos que tuvimos con él fueron pocos, trataremos de seguir afianzando la idea que tiene él, le gusta que el equipo sea muy aguerrido, vertical a la hora de tener la pelota, tratar de lastimar mucho por los costados, trataremos de seguir afianzando esas cosas, tenemos que llegar de la mejor manera, hay que hacer un buen trabajo y mejorar la campaña que hicimos el semestre pasado”.

Y uno de los focos en los cuales el cuerpo técnico hace mecha es lo anímico. “Es fundamental, esta semana con la concentración fue importante, sabemos que tenemos un buen grupo, hay buena gente pero también sabemos que en lo deportivo no estamos bien, no estamos en el lugar que queríamos todos estar, estamos afuera del objetivo, tenemos que estar bien arriba, tenemos que terminar esta semana de concentración de la mejor manera y trataremos de sacar esto adelante para sacar la mayor cantidad de puntos posibles para pelear por el objetivo”.

El líder es Sarmiento, con 29 puntos (Atlético tiene 15), luego hay doce equipos más, los cuales hoy por hoy pelean por los puestos de reducido. Ninguno deslumbró ni se cortó en soledad. Los de Junín le sacan cuatro de ventaja al segundo, Nueva Chicago.

Así y todo esto, que nadie se haya cortado, no trae tranquilidad por barrio Alberdi. “No, tranquilos no estamos. Si estuviéramos clasificados, primeros o segundos, podríamos estar tranquilos, hoy no porque no estamos dentro del reducido, estamos lejos de los de arriba, entonces es la realidad, conformes no estamos. Tuvimos algunos partidos buenos, otros no, hay que encontrar esa regularidad para sostener lo que se hizo bien, tanto en lo individual como en lo colectivo”, cerró Matías Quiroga.