En la oposición, crece el consenso sobre Lavagna Nacionales 13 de enero de 2019 Redacción Por Graciela Camaño consideró que Lavagna es "perfectamente competitivo" como candidato a presidente. Y Lifschitz reiteró que "sería un gran candidato" porque "es una figura prestigiosa".

FOTO ARCHIVO NA LAVAGNA. Lentamente su figura avanza en el tablero preelectoral.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La presidenta del bloque del Frente Renovador en Diputados, Graciela Camaño, consideró ayer que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna es "perfectamente competitivo" para las elecciones presidenciales, aunque subrayó que "el mejor candidato para la República Argentina es Sergio Massa".

Luego del encuentro que mantuvo el ex funcionario nacional con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, la legisladora opositora manifestó que "Lavagna es muy interesante". "Supongo que fue una conversación entre dos personas que se conocen y que además tienen mucho para hablar en serio en un año electoral y con una economía como la que tenemos. No me extraña. No es una foto de gran especulación, porque Roberto es una persona de consulta. El tema es que siempre es muy discreto: siempre está recibiendo gente. No es un hombre que especula con una foto", sostuvo la dirigente del Frente Renovador.

Y, en referencia a una eventual postulación de Lavagna a Presidente, agregó: "¿Por qué no? Si él desea ser candidato a Presidente, lo veo perfectamente competitivo. Es una persona que tiene cualidades".

De todos modos, Camaño aclaró que "el mejor candidato para la República Argentina es Sergio Massa". En diálogo con Radio Mitre, la diputada nacional destacó que "todavía falta mucho para que se definan fórmulas".

Por su parte, Lifschitz insistió ayer en que Lavagna sería "un gran candidato" a Presidente porque "es una figura de consenso, prestigiosa, reconocida, valorada por los ciudadanos". Tras el almuerzo que compartió el jueves con Lavagna en Cariló, Lifschitz reiteró que el ex ministro "es una figura prestigiosa de la economía y la política argentina" y destacó que "sería un gran candidato", aunque aclaró que durante el encuentro no hablaron de candidaturas.

"La charla fue buena porque permitió repasar un poco un diagnóstico de la Argentina, que compartimos, y una mirada hacia el futuro y la necesidad de encontrar una respuesta que deben dar los dirigentes políticos, una respuesta alternativa que permita superar la polarización extrema, romper la grieta y avanzar con un proyecto de futuro que dé vuelta la página", contó el gobernador de Santa Fe.

En diálogo con Radio Mitre, Lifschitz señaló que en el almuerzo ambos coincidieron en la intención de impulsar "una idea de unidad nacional, un frente realmente amplio y de base ancha, que pueda tener un proyecto de desarrollo para la Argentina para recuperar el crecimiento y la inclusión social".

Y agregó: "También coincidimos en las perspectiva de mantener diálogo con otros sectores políticos y dirigentes con el ánimo de poder imaginar o pensar para 2019 una propuesta que pueda romper la polarización".

Además, aseguró que lo vio "muy comprometido, entusiasmado y metido en los problemas del país", al tiempo que lo definió como "una figura de consenso, prestigiosa, reconocida, valorada por los ciudadanos".

Consultado sobre si le manifestó su intención de competir por la Presidencia, Lifschitz afirmó: "No hablamos de candidaturas. Él tiene sus tiempos y por ahora no ha definido su decisión, pero me da la sensación de que va a ser parte. Sería un gran candidato".

En ese sentido, insistió en que "es un hombre necesario, de experiencia, de trayectoria, de prestigio para pensar un proyecto de futuro".

"En 2019 va a ser necesaria una gran muñeca política y capacidad para el manejo de la economía" añadió.

Ante la posibilidad de forjar un gran frente electoral por fuera del oficialismo y el kirchnerismo, el gobernador destacó que intentarán "ver si se puede ir avanzando en esta idea, que le cae muy bien a millones de argentinos que buscan una propuesta alternativa que los saque de esta obligada polarización".

Finalmente, al ser consultado sobre si podría acompañarlo como candidato a vicepresidente, Lifschitz reconoció que "sería un honor y un privilegio", aunque aclaró que en la charla "no se habló de nombres".