Urtubey insiste en lograr un acuerdo progresista

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró ayer que "sería una pena" que Alternativa Federal no pudiera incorporar a su armado a sectores del progresismo, al tiempo que anticipó que en caso de llegar a la Casa Rosada intentaría "modificar el sistema de Gobierno" para ir hacia uno "semiparlamentario".

Tras el encuentro que mantuvo su par de Santa Fe, Miguel Lifschitz, con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el mandatario norteño señaló que habla "mucho" con el referente socialista y que tienen "una mirada muy parecida" respecto del futuro del país.

"Tenemos una mirada muy parecida respecto de a dónde tenemos que llevar a la Argentina, qué es lo que queremos del país y sería una pena que no podamos construir un espacio común. Estamos haciendo todos los esfuerzos para confluir en esta alternativa y que pueda tener vigor y ser competitiva este año", sostuvo el referente peronista.

En diálogo con Radio Continental, Urtubey ratificó sus intenciones de competir por la Presidencia y remarcó que "los resultados del Gobierno no satisfacen a la mayoría, que tampoco quiere volver al viejo esquema del kirchnerismo".