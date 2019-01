CRAR puso primera en otro gran desafío en el Regional Deportes 13 de enero de 2019 Redacción Por El Verde arrancó la pretemporada con Cristian Martino como Head Coach y Andrés Fertonani en la parte física. El TRL dará inicio el 9 de marzo.

FOTOS LA OPINION CUERPO TECNICO./ El staff del Verde para encarar otro año en el plantel superior. A MOVERSE./ El plantel trabajará para lograr la mejor base física posible.

La tempranera pretemporada del CRAR se puso en marcha este sábado, de cara al Torneo Regional del Litoral que tendrá su punto de partida el 9 de marzo. Pasadas las 17, el Head Coach Cristian Martino fue presentado al plantel por el presidente Diego Rivas, quien estuvo acompañado por sus pares de la Comisión Directiva, Alejandro Brasca y Alberto Spotta.

En realidad fue un mero formalismo, ya que "Chucky" ha venido trabajando desde hace varios años en el plantel superior y por ende hay un gran conocimiento de su persona y su profesionalismo en cuanto a la manera de trabajar. De hecho, en 2017 junto a Leonardo Crosetti estuvieron al frente como dupla logrando ese año el retorno a la elite de la competencia.

Un dato sin dudas positivo fue que casi 60 jugadores estuvieron presentes en la jornada inicial, lo cual en esta época no es fácil lograr dado que se trata de un período en el cual se toman vacaciones.

Como se vino mencionando en estos días previos al comienzo de la actividad, la modificación de los calendarios hará que se aproveche con mayor intensidad en este período. El nuevo Profe Andrés Fertonani (ex jugador del Club) tiene previsto trabajar también en la zona de la Ciclovía y otros espacios de la ciudad.

Martino, que tendrá como primordial objetivo que el equipo principal consiga mantenerse dentro del súper competitivo Top Ten o Súper Diez, como se ha conformado ahora el certamen, ya tiene previsto un partido amistoso. Será el 23 de febrero en Rafaela frente a Córdoba Rugby, pero en los sábados previos de ese mes se está trabajando para tener otros dos encuentros preparatorios.



CUERPO TECNICO

El listado de funciones del cuerpo técnico quedó determinado de la siguiente manera: Cristian Martino: ataque – primera. Ernesto Algaba: defensa- reserva. Leonardo Crosetti: Line/salidas reserva. Agustín Barreiro: pre-reserva. Rubén Funes: pre-reserva. Andrés Fertonani: preparador físico. Eduardo García – Pablo Palacio: video. Mario Rossini, Mario Seen, Agustín Borio, Silvit Yori, Nicolás Cáceres: managers. Matías Marengo, Matías Campitelli y Alejandro Gastaldi: kinesiólogos. Falta sumar entrenador de scrum, que se confirmaría en los próximos días.

Cabe mencionar que el 19 de enero se realizará una actividad en Paraná, estilo supervivencia.