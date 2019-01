Más de 10.000 personas lo visitaron durante 2018 Sociales 13 de enero de 2019 Redacción Por A lo largo del año, sus salas cobijaron muestras desarrolladas de manera articulada con otras instituciones de la ciudad, se realizaron actividades especiales que incluyeron propuestas educativas, artísticas, recreativas y lúdicas; y la presentación de proyectos finales de estudiantes de diferentes casas de estudio de Rafaela.

Durante el 2018 el Museo Histórico Municipal cumplió con creces los objetivos que se había propuesto al iniciar la temporada. "Vamos a apostar a muestras muy variadas en su temática y pensadas para diferentes públicos, incluyendo el público infantil que viene siendo eje de nuestras propuestas centrales", se expresó oportunamente desde su Coordinación. Además se planteó el objetivo de ser una institución de puertas abiertas a la comunidad.

A lo largo del año, sus salas cobijaron muestras desarrolladas de manera articulada con otras instituciones de la ciudad, se realizaron actividades especiales que incluyeron propuestas educativas, artísticas, recreativas y lúdicas; y la presentación de proyectos finales de estudiantes de diferentes casas de estudio de Rafaela.

Su nutrida agenda dio inicio en el mes de febrero con dos ediciones de “Concierto Intimo” organizado por Secretaría de Cultura, con participación de la Asociación Amigos del Museo Histórico.

El 16 de marzo, se habilitó la primera Muestra Temporaria "Isotype. Método de Educación Visual", que brindó un recorrido por la historia de este sistema para la transmisión de información y expuso trabajos universitarios realizados siguiendo sus preceptos. La propuesta se llevó a cabo de manera conjunta con la UNL Sede Sunchales - Rafaela.

El 20 de mayo, fue reemplazada por la Muestra Temporaria “Mundo Miel”, que fue disfrutada por 5.276 personas. La misma fue el resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Rafaela, el INTA y Amigos del Museo Histórico y permaneció expuesta durante más de 4 meses.

En el mes de julio en el marco de Mundo Miel se realizó “Invierno Dulce en el Museo”, una serie de actividades para niños y niñas y adultos, que incluyó “Cuentos licuados con miel”, Viernes con Hidromiel, y el cierre del mes de septiembre, también con degustación, en ese caso de cerveza artesanal elaborada a base de miel, y la actuación especial de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”.

El 16 de octubre se inauguró la tercera y última Muestra Temporaria del 2018: “Ripamonti... en lo tangible e intangible”, dedicada a una de las construcciones más antiguas e icónicas de la historia de la ciudad, donde funcionó desde 1888 el Almacén de Ramos Generales de Faustino Ripamonti y la residencia de esa familia.

Como bien se expuso al inicio de la nota, el Museo funcionó además como sede de numerosas actividades del ámbito académico e institucional de la ciudad: la Muestra “Floreceré” de la estudiante Regina Bertini (Prof. de Artes Visuales del ISP Nº 2 “Joaquín V. González”), la charla “Ripamonti” del profesor Daniel Imfeld, el Taller “Cómo elaborar mi video pich” concurso de ideas de Rafaela Innovación, la presentación de maquetas sobre posible destino de los Ex almacenes Ripamonti por alumnos de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, los foros Universitario y De la Tercera Edad para debatir el futuro del edificio de los “ Ex almacenes Ripamonti”, “Museos turno noche”, y la Inauguración de la Muestra “Almas Gemelas” de Nadia Schanz (Prof. de Artes Visuales del ISP Nº 2 “Joaquín V. González”)

El lugar también se constituyó como un ámbito propicio para el desarrollo de reuniones de diversos organismos, como la Comisión Desarrollo Urbano, la Secretaría de Gestión y Participación, la Red local de Prevención de Adicciones, la Asociación Amigos del Museo Histórico, el Registro de Cuidadores de Oficina de Empleo, el Área Turismo de la Secretaría Desarrollo Económico Innovación y Relaciones Internacionales y Museo Ferromodelista.

No conforme con recibir, el equipo del Museo participó en actividades fuera del museo, con material, charlas y actividades de formación y fomento. Tal fue el caso de “Rafaela en acción”, que incluyó muestras y material del museo en su recorrido por todos los barrios de la ciudad; las escuelas “Vecchioli” y “Guillermo Lehmann”, adonde la profesora Luciana Buffa se acercó a brindar asesoramiento para formar museos escolares; asesoramiento de la actual coordinadora, Julia Gramajo, al Centro de Excombatientes en Malvinas de Rafaela y Museos de la ciudad de Sunchales; participación en el Periplo Colectivo organizado por el Gobierno de Santa Fe, recorrido urbano arquitectónico por Bv. Santa Fe, Charla a cargo de Luciana Buffa sobre Historia del Bv. Roca al oeste dentro del programa Mi negocio, mi barrio y la participación de Graciela Serafino en el Tour x la ciudad.

En total, 5.022 estudiantes de diferentes edades que recorrieron el Museo con visitas guiadas; 2.723 se acercaron espontáneamente a las salas durante el fin de semana, y se recibieron 2.316 mensuales desde febrero a diciembre de 2018. Además se recibieron visitas especiales de alrededor de 50 personas del extranjero. Sí, más de 10.000 circularon por las salas del Museo.