Amistoso suspendido Deportes 13 de enero de 2019 Redacción Por TORNEO REGIONAL AMATEUR, BEN HUR

FOTO M. LIOTTA SEMANA INTENSA./ Vienen dos partidos para el equipo de Trullet.

No pudo jugar finalmente ayer Ben Hur el encuentro amistoso programado en Morteros, frente a Tiro Federal. El que hubiera sido tercer ensayo de cara al Torneo Regional Amateur, se frustró debido a las malas condiciones climáticas imperantes en la madrugada, cuando el Lobo se aprestaba a partir hacia la localidad cordobesa, y pensando en preservar la integridad física de los futbolistas.

Se cree poco probable, a priori, que este encuentro pueda jugarse, ya que Ben Hur tiene programado para la semana entrante dos cotejos con antelación. El miércoles, también en Morteros, frente a 9 de Julio, y el sábado 19 en San Francisco frente a Sportivo Belgrano. Y en la última semana previa al comienzo del certamen es difícil que se estipule un nuevo cotejo de práctica.

Más allá de no haber viajado para jugar, Ben Hur realizó ayer en horario matutino el último entrenamiento de la quinta semana de pretemporada. Recordemos que, en caso que se hubiera jugado el encuentro preparatorio, no iban a ser de la partida el delantero Leonardo Ochoa, por un golpe en una de sus rodillas, y el volante central Ezequiel Saavedra, debido a que se repone de una fuerte distensión muscular.