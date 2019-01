"En Cosquín viví una experiencia hermosa" Información General 13 de enero de 2019 Redacción Por La cantante rafaelina se ha mostrado satisfecha por la experiencia vivida en el escenario Atahualpa Yupanqui en la célebre plaza Próspero Molina, y que, si bien no pudo continuar en carrera, la presentación, el puntaje y la devolución del jurado la llenan de alegría.

PERLA FARIAS./ Durante su presentación en el certamen.

En noviembre pasado varios artistas locales fueron seleccionados para competir en el certamen Pre Cosquín, cuyo reconocimiento -para quienes se imponen la final de su categoría- es presentarse durante el Festival de Folclore que cada enero tiene como escenario la ciudad serrana; una de las artistas que la Subsede Rafaela seleccionó es Perla Farías, intérprete de aquilatados méritos que no pudo pasar a la final y que ayer nos visitara para relatarnos su experiencia en el escenario mayor del folclore de nuestro país.

En tal sentido nos hizo saber que "estuve actuando en la ronda 5 del Pre Cosquín 2019, participamos el pasado 8 de enero, no pasé la final, igual la experiencia fue muy linda. Había varias personas de Rafaela representando a la ciudad, algunos chicos tuvieron la suerte de quedar.

"Es la primera vez que voy, no he tenido la suerte de quedar, pero sé que hay gente que hace muchos años que va y le cuesta mucho pasar a la siguiente etapa, hasta que lo logra, es una etapa que hay que transitarla, hay que seguir trabajando, perseverar.

"La experiencia en Cosquín fue hermosa estuve acompañada por mis músicos Claudio Duverne en piano, Emanuel Stampanone en guitarra, María Belén Ballari en saxo, Roxy Previotto en violín y Samuel Villalba en percusión, fuimos seis personas en ese escenario que es mágico, es imponente, la adrenalina que fluye en ese lugar es maravillosa. Tuvimos mucho público porque tuvimos la suerte de que el clima acompañase, lamentablemente los chicos que participaron al día siguiente no contaron con público porque llovía. A nosotros se nos dio todo redondito, excepto el resultado, yo estaba preparada para las dos cosas. La idea fue disfrutarlo, no quería estar presionada por el resultado, no estuve para nada nerviosa, los músicos me comentaron que ellos también estuvieron cómodos, tranquilos, nada de presión".

En cuanto al jurado remarcó que "tengo una devolución por escrito, de todos modos el puntaje fue muy bueno, un promedio de 7, eso es algo que nos alienta a seguir, después siempre hay algunos consejitos que uno debe tener en cuenta y que vienen bien para la próxima vez que uno se presente".

Nos recordó que "en forma profesional hace unos seis años que estoy cantando, siempre canté, pero esas cosas de la vida uno no se podía dedicar plenamente".

Nos confirmó que "soy rafaelina, canté muchos años sin haber estudiado, luego empecé a estudiar en el Profesorado de Música, no pude recibirme de profesora, me quedaron siete materias, pero también las cosas de la vida me llevaron por

otro camino y no pude terminar los estudios, pero allí ya tuve una formación en lo que es el canto. También estudié en la Escuela Remo Pignoni un par de años de canto lírico, la técnica sirve para aplicarla al canto popular, y en la actualidad estoy estudiando con Liliana Fernández (Liliana Fernán, consagrada cantante de tangos)".

Al consultarle por la posibilidad de contactos para presentaciones en las peñas y demás ofertas coscoínas hizo saber que por razones laborales debieron retornar a Rafaela, pero agregó que "ahora esperamos las propuestas en nuestra ciudad, creemos que las puertas deben abrirse primero en el lugar donde uno vive, tenemos unos músicos impresionantes que me acompañan, para mí es un privilegio estar acompañada por semejantes grosos así que ojalá que la gente, principalmente de Rafaela, pudiera conocer nuestro material, después de ahí en adelante, que se abran otras puertas estaría bárbaro. Nuestra última actuación de 2018 fue en Malevo esquina de tango, y hubo gente que se acercó a felicitarnos y nos hacían saber que nunca nos habían escuchado, y eso da la pauta de que la gente no nos conoce en nuestra propia ciudad".