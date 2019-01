Entretenimiento y actividades del Star Princess Información General 13 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

STAR PRINCESS./ Puede transportar 2.600 pasajeros.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Con capacidad para 2600 pasajeros en sus 109 mil toneladas, el "Star Princess", cuenta con el famoso "Movies under the Stars"- Cine bajo las estrellas-, excelentes opciones gastronómicas, el Lotus Spa y casi 900 cabinas con balcón privado.

Grandes espacios al aire libre con piscinas para disfrutar del sol, muchas actividades y las mejores vistas durante los cruces panorámicos.

La vida nocturna a bordo está garantizada: el barco cuenta con una discoteca, "Skywalker Nightclub" es un club nocturno en la cubierta superior.

También se puede acceder al "Grand Casino" que ofrece juegos de máquinas tragamonedas y de mesa, informó la empresa naviera Princess en un comunicado.

Quienes opten por propuestas más relajadas para socializar en alta mar disponen de varios espacios: "Explorar Lounge", "Wheelhouse Bar", "Shooter’s Cigar Bar" o "Promenade Lounge and Bar".

Durante el día se puede practicar golf virtual, jacuzzis, las piscinas "Calypso Reef", "Neptune Reef", "Terrace" y "Oasis", canchas de basquet, pista de atletismo, gimnasios y spa son algunas de las opciones que el Star Princess ofrece a sus pasajeros.

El buque fue construido en 2002 en Fincantieri de Monfalcone, Italia y tiene bandera de Bermudas.

Pesa casi 109 mil toneladas, tiene una eslora de 289,62 metros, una manga de 36 metros y un calado de 8,45 metros.

Posee 13 cubiertas, velocidad de 22,5 nudos, capacidad para 2590 pasajeros y una tripulación de 1150 personas.



