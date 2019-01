ANSES: en 2018 hubo 100.000 trámites en la UDAI Rafaela Locales 13 de enero de 2019 Por Emilio Grande (h.) La delegación local abarca los departamentos Castellanos y San Cristóbal. Además de la ciudad de Rafaela, hay oficinas en Sunchales, Ceres y San Cristóbal, sumado a las visitas en las localidades más pequeñas. "Para remarcar, es la gran afluencia de público: se realizan 400 trámites diarios y 9.000 mensuales", destacó Sergio Aye, gerente de la UDAI Rafaela a LA OPINION. Recibieron un vehículo 0 km, el recambio de las sillas del personal y público, y los uniformes para el personal.

FOTO ANSES SERGIO AYE./ Asumió la gerencia de la UDAI Rafaela en julio de 2016.

"El 2018 fue un año con muchas actividades y novedades en la ANSES en general y en particular de la UDAI Rafaela. Un tema para remarcar es la gran afluencia de público: en nuestra delegación hay días que atendemos a más de 400 personas (de las cuales 300 concurren en la ciudad de Rafaela), unos 9.000 trámites mensuales y más de 100.000 en el año", destacó Sergio Aye, gerente de la UDAI Rafaela (abarca los departamentos Castellanos y San Cristóbal) de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) ante la consulta de este cronista de LA OPINION.

Y agregó: "esta situación llevó a la implementación del área de autoconsulta, que le permite a una persona, por sí misma, gestionar un trámite sin pasar al salón y así evitar demoras innecesarias, como por ejemplo para sacar un turno, obtener un CUIL o una certificación negativa. Este nuevo sistema hace que los tiempos de espera bajen considerablemente, siendo en la actualidad un promedio de entre 15 y 20 minutos, lo que representó para nosotros un reconocimiento del organismo, colocándonos a nivel nacional en el segundo lugar durante casi todo el 2018".

Respecto a la gestión, el doctor Aye dijo que "en la UDAI Rafaela podemos destacar la descentralización de la atención, visitando regularmente localidades como San Guillermo, Suardi, Moisés Ville, Humberto Primo, Santa Clara de Saguier, San Vicente, entre otras. También pusimos en funcionamiento una oficina en San Cristóbal en 2018, hecho que permite que las poblaciones de los departamentos Castellanos y San Cristóbal puedan realizar cientos de trámites, evitando desplazamientos hasta Rafaela, Ceres y Sunchales".

En lo que respecta al equipamiento, hubo un recambio de todo el parque automotor, incorporándose 300 vehículos nuevos (192 utilitarios más 109 del tipo 4x4 o camiones) a nivel nacional. "Todo esto se trasladó lógicamente a Rafaela, recibiendo un vehículo 0 km, como así también el recambio de la totalidad de las sillas para el personal y para el público. Además fuimos provistos de uniformes para todo el personal, incluyendo a Ceres, Sunchales y San Cristóbal", dijo Aye, quien asumió la gerencia en julio de 2016.

También "redujimos considerablemente los tiempos de resolución de los expedientes, siendo 3 meses el promedio por ejemplo para una jubilación y apuntamos a que sea aún menor en el mediano plazo, recordando que tiempo atrás este trámite demandaba entre 6 y 7 meses".

Actualmente, la delegación rafaelina está ubicada en bulevar Lehmann 539, atendiendo al público de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Se pueden realizar todo tipo de trámites, desde jubilaciones, seguro al desempleo hasta las asignaciones familiares por nacimiento, embarazo, la AUH (asignación universal por hijo) a menores de 18 años, a las personas con capacidades diferentes durante toda la vida; subsidios por fallecimiento y por matrimonio a los trabajadores que estén en blanco, entre otros. La cantidad de personal asciende a 44 agentes, entre Rafaela (37), Sunchales (3), Ceres (2) y San Cristóbal (1).



OTROS ASPECTOS

TRABAJADOS

Haciendo un resumen de los principales temas trabajados en el año pasado, "podemos mencionar como ejes centrales a la Reparación Histórica, por lejos, el programa más exitoso de ANSES, que tuvo una altísima adhesión. A mediados de diciembre último, casi 1.100.000 personas habían aceptado la propuesta, que permitió bajar un 40% la litigiosidad, es decir los juicios contra ANSES. Tengamos en cuenta que en el año 2016 ingresaron 47.000 juicios, disminuyendo a 27.000 en el 2018, demostrando su éxito", señaló el funcionario a este diario.

Los créditos de la ANSES fue otro de los "grandes logros, otorgando más de 6 millones de créditos, que representan un 10% de la totalidad de los entregados en el país, con un financiamiento a nuestros jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, a la tasa más baja del mercado, haciendo posible un préstamo que de otra manera sería casi imposible de obtener".

Se trata de una amplia cobertura porque "cubrimos no sólo a los adultos mayores (el 92% de los mayores de 65 años tienen algún tipo de cobertura) sino también a nuestros niños (hay 9.8 millones de niños cubiertos de los cuales el 85% lo hace ANSES)".

Hay que tener en cuenta que "somos el organismo nacional con mayor asignación de fondos, con un 60% del presupuesto nacional, lo que implica una gran responsabilidad de cada uno de nosotros y también demuestra la confianza del Estado nacional en ANSES, obligándonos permanentemente a estar a la altura de las circunstancias".

En este año 2019 "que comenzó nos encontrará trabajando para seguir acercando las prestaciones y servicios del Estado nacional a toda nuestra comunidad y de una amplia región, para seguir mejorando día a día la calidad de nuestra atención y servicios a la gente".

Como novedad, el martes 8 de enero último se creó el “Programa de beneficios ANSES”, con el objetivo de otorgar descuentos, beneficios y/o promociones a los beneficiarios de prestaciones puestas al pago por esta administración nacional, sobre compras realizadas por los mismos a través de las tarjetas de débito bancarias o medio de pago electrónico equivalente del titular, en comercios adheridos a este programa.

Al respecto, conviene dejar expresado que todavía no hay novedades de este flamante programa sobre su implementación en la UDAI Rafaela, pero seguramente se dará a conocer cuando venga información nacional para esta delegación.