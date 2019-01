Una variada propuesta para toda la familia: llega "Verano Juntos" Información General 13 de enero de 2019 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela programó una serie de espectáculos musicales, culturales y gastronómicos para que las familias de la ciudad cuenten con diferentes opciones durante las vacaciones de verano.

FOTO LA OPINION POPI SABELLOTTI. "Verano Juntos es una alternativa fresca y concreta que tienen muchos rafaelinos para tratar de pasarla bien, divertirse y tener un momento de encuentro", dijo.

Una importante propuesta para que los rafaelinos disfruten durante las vacaciones se avecina. Se trata del programa “Verano Juntos” que, organizado por la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Cultura, propone una importante grilla de actividades y espectáculos musicales, culturales y gastronómicos para que los vecinos tengan la posibilidad de disfrutarlos en familia y en diferentes espacios públicos con entrada libre y gratuita.

Desde el 26 de enero, “Verano Juntos” propone diversión, relajación, momentos para disfrutar y distraerse. Uno de sus objetivos es generar cercanía con cada vecino y, de manera particular, con las familias que, en épocas de bolsillos flacos, no cuentan con la posibilidad de vacacionar fuera de la ciudad.

La secretaria de Cultura, María Josefa “Popi” Sabellotti relató que “la programación artística de Verano Juntos se iniciará el sábado 26 en uno de los espacios emblemáticos que tiene la ciudad como el Skate Park. Una de las pautas para conformar la programación de verano tuvo que ver con los espacios públicos a utilizar en donde el municipio se acercará para la realización de propuestas”.

La secretaria manifestó que “hay muchos y hermosos lugares donde se pueden llevar a cabo espectáculos de este tipo. A esos espacios la familia se acerca de manera espontánea para redescubrir o, en muchos casos, descubrirlos gracias a la generación de estas actividades”.

Sabellotti, agregó que “otros escenarios contemplados para el verano son el Anfiteatro, la Ciclovía, playones de la ciudad que, por cierto, hay hermosos espacios en barrios y, dicho sea de paso, servirá para que, a partir de febrero, interactuemos con Rafaela en Acción”.

“Será una continuidad porque, durante 2018, realizamos un trabajo conjunto con Rafaela en Acción; unimos esfuerzos para poder generar propuestas en distintos sectores donde se acercó Rafaela en Acción, así que este año será una versión mejorada con una planificación mucho más profunda de las acciones en función de la generación de acercamiento que tuvimos con el vecino”; dijo la funcionaria.



PROPUESTAS

“Popi” Sabellotti expresó que “en cuanto a géneros, hemos organizado Verano Juntos, pensando en las edades, en distintos gustos e intereses, distintas propuestas artísticas. Para los jóvenes incorporamos con un lenguaje más fresco y alternativo actividades con música, grafitis y demostraciones; en el caso de los folcloristas, pensamos en un público que crece cada vez más en la ciudad y que tiene en nuestros valores, los ganadores del Pre – Cosquín, a rafaelinos que compiten en un certamen nacional súper reconocido, apoyados por el municipio, y que también tendrán un lugar en el escenario de nuestro verano”.

“Otra de las movidas será en Pasaje Carcabuey. Allí lo que haremos será un Paseo Gastronómico junto a presentaciones musicales atractivas. Se podrá degustar tanto música como buenos platos en ese pasaje que es hermoso”; explicó la secretaria.

Ampliando el panorama, Sabellotti, dijo que “pensando en las familias y en un espacio bellísimo organizamos un lindo encuentro en el Bosquecito. En ese caso, trabajaremos en forma conjunta y coordinada con la Secretaría de Educación, la subsecretaría de Deportes y el Instituto para el Desarrollo Sustentable con juegos y recreación, en contacto con la naturaleza, generando conciencia sobre el valor que tiene el cuidado del medio ambiente”.

Una de las propuestas que destacó la secretaria de Cultura es Rock sin Río; “es un programa que ya tiene muchos años y que fue creado para que las bandas locales muestren sus nuevos trabajos, producciones; siempre tratamos de darle escenario a distintos grupos que tal vez hace un tiempo no están tocando con nosotros así que vamos renovando a quienes participan. Quiero destacar algo: es un espacio que las bandas planifican para mostrar sus nuevos trabajos. Trabajamos mucho con los artistas, productores de festivales y les brindamos espacios como el Centro Cultural Municipal (con sala y técnica) o el Anfiteatro en verano (también con la técnica). De hecho hubo varios eventos de rock y, durante el año, tratamos de mantener ese vínculo y apoyar a aquellos festivales de rock que se organicen brindándoles recursos desde la Secretaría para contribuir con sus trabajos”.

“Noche de Cumbia será otra opción que llevaremos a barrio Jardín con Verano Juntos para darle marco a Rafaela en Acción. También tenemos previsto cerrar el ciclo, con el mismo género, en el Balneario”; afirmó “Popi” Sabellotti.

La época de carnavales no quedará de lado en “Verano Juntos” y, al respecto, la funcionaria local expresó que “en el medio de la programación aparecen los Carnavales Rafaelinos que se desarrollarán en avenida Santa Fe entre Castellanos y Liniers. Las condiciones serán similares a las anteriores porque funciona muy bien, aparte, los grupos quieren estar en el centro de la ciudad para mostrar lo que prepararon durante todo el año”.

María Josefa “Popi” Sabellotti agregó que “otras propuestas son Picnic Urbano en la Ciclovía y Milonga (acompañando a la Feria de Artesanías, Arte y Diseño) que también tendrá su inicio de temporada 2019 en la Plaza 25 de Mayo”.



CERCANIA

La secretaria de Cultura destacó la importancia de la organización de “Verano Juntos” teniendo en cuenta el contexto ya que “hay muchas familias que no pueden darse el gusto de irse de vacaciones y la nuestra es una alternativa clara, fresca y concreta que tienen muchos rafaelinos para tratar de pasarla bien, divertirse, tener un momento de encuentro, disfrutar. Relajarse por un momento de aquellas preocupaciones que a diario tenemos en un momento complejo que estamos viviendo. Este es uno de los ejes que se fortalece naturalmente en un contexto como en el que estamos. Hemos trabajado mucho pensando en acercarnos físicamente para que el vecino participe y disfrute”.

“Nos ha pasado durante el año pasado tener este síntoma muy claro en cada fin de semana durante los festejos barriales (una propuesta que llevamos adelante con Vecinales). Notamos que gente de otros barrios se acercó porque sabía que todos los fines de semana había una propuesta musical con buen clima donde se podían relajar, tomar unos mates, encontrarse, charlar. Eso es lo que queremos reiterar en Verano Juntos porque divertirse, pasarla bien, es un derecho y generar esa cercanía con el vecino es una constante que se impulsa desde la gestión del intendente Luis Castellano”; finalizó la funcionaria.