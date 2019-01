El Uber de los negocios Suplemento Economía 13 de enero de 2019 Por Guillermo Briggiler La tecnología, transversal, modifica la forma en la que pasamos el tiempo libre, en la que trabajamos y en la que compramos productos o accedemos a servicios.

FOTO ARCHIVO CAMBIA TODO CAMBIA. En el celular parece estar todo, incluso la posibilidad de acceder al servicio de UBER.

Años atrás vimos cómo los videoclubes afectaban al cine, pero ni soñábamos con plataformas como las de Netflix. Luego vimos como las valiosas páginas amarillas de las voluminosas guías telefónicas eran reemplazadas por un buscador de nombre con cara de asombro, Google. Mientras tanto WhatsApp pone en jaque al correo electrónico antes de que este acabe con el correo postal. Justo cuando abro un cajón y encuentro una máquina de sacar fotos digital, era costosa, ¿cuando fue que dejé de usarla?

Es imperioso que prestemos atención a estos nuevos tiempos, ha cambiado y para siempre la forma de hacer negocios en Argentina y en Rafaela. Quien la entienda sobrevivirá y probablemente crecerá, quien no se adapte pagará caro su porfía.

Lo mismo ocurrirá con los empleos, las expresas ya no son como las conocíamos, por lo que demandarán diferentes empleos y cualidades en sus empleados también.

Para tratar de entender este nuevo modelo, podemos pensar en el sistema de transporte Uber, el cual es resistido pero que sin dudas se terminará imponiendo, dando que es sencillo, muy fácil de usar, lo tenés en el celu (ese artículo que llevas a todos lados y te pones nervioso si lo dejaste en casa), con menos intermediarios, sin barreras burocráticas y gratuito. Este sistema de taxis cambia la manera de viajar en las ciudades, de la misma manera cambiarán otros negocios, no dudes en cambiar, la humanidad sobrevivió adaptándose.

Los negocios en Rafaela pasarán por mayor tecnología, basada en el uso del celular, operaciones más veloces, de rápida concreción y rápido retorno. Con menos empleados fijos, contratados o tercerizados. Siendo la estrellas todos los sitios de intermediación que no cobren por sus servicios.

Ahora a simple vista parece algo complejo, pero reto al lector que ponga en el buscador “vendo pan casero en Rafaela” y encontrará varias ofertas de diferentes sitios y redes sociales que no solo le dirán el precio, sino que también le ofrecerán entregarlo en domicilio con y sin costo adicional. Las herramientas tecnológicas para este tipo de mercado están al alcance de todos, se trata de un celular inteligente y el ingreso a la red donde uno quiere vender, ejemplo Facebook, estados de WhatsApp, Instagram, etc.

Ahora esto no quiere decir que los canales tradicionales estén obsoletos, al contrario, el comerciante y el prestador de servicios, así como las pymes de la ciudad, al encontrarse sin crédito para capital de trabajo, con suba de costos por tarifas y con bajas ventas por la recesión imperante, deben tratar de ajustar sus márgenes de ganancia y al hacerlo deben crear volumen para sostenerse (menos ganancia por unidad pero más operaciones).

Algunas de las formas creativas son la integración con otros competidores, ejemplo de esto es el Mosconi Soho o las ferias en las plazas, donde los antes competidores se reúnen para generar un polo de ventas que atraigan más posibilidades de concretar operaciones.

La imposibilidad de incorporar empleados a las actividades dará lugar a socios que aporten la mano de obra a cambio de un porcentaje en las ganancias y a proveedores que en lugar de vender materias primas se asocien con sus clientes. Ejemplo una fábrica de cerveza artesanal que le entrega su producto a un bar, evitando que la fábrica de cerveza tenga que comercializar el producto y el bar deba estoquear la misma, pudiendo de esta manera ampliar la variedad ofrecida.

Destacamos que lo descripto, es lo que entendemos se está produciendo y no la situación ideal de la economía, pero negar la realidad seria como ese niñito que se tapa la cara y cree que de esa manera está escondido, una infantilidad y un suicidio en los negocios.

Debes reinventarte, en los negocios, en el empleo, en tu vida, en tus amigos y en tus relaciones. Piensa en la costosa máquina de fotos que encontré en el cajón y reinvéntate.



#BuenaSaludFinanciera #haciendonuevastodaslascosas

@GuilleBriggiler @ElcontadorB