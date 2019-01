Empresas autopartistas despidieron personal Suplemento Economía 13 de enero de 2019 Redacción Por Ocho de cada diez compañías redujeron su nómina de empleados. En este sector se habrían perdido alrededor de 3.000 puestos de trabajo, de acuerdo a la Asociación de Fábricas de Autocomponentes.

La Asociación de Fábricas de Autocomponentes (AFAC) reveló datos preocupantes sobre la caída del empleo en ese sector. Tras encuestar a 43 firmas que operan en la Argentina, encontraron que la pérdida de puestos de trabajo fue del 6%, lo que significaría alrededor de 3.000 personas que fueron ya desafectadas en el último año.

Según datos a los que accedió El Cronista, las autopartistas cerraron el 2018 con caída de producción y problemas de empleo. En ese marco, el 84% de los socios de AFAC se desprendió de trabajadores o lo hará en los próximos tres meses.

Las 43 empresas que respondieron tenían, a diciembre de 2017, un plantel de 9831 trabajadores. De ese total, la reducción de personal durante el año pasado fue del 6%, de acuerdo con la encuesta. Si ese porcentaje fuera extrapolado a todas las compañías que integran el sector autopartista, que suman 400, la pérdida de empleo alcanzaría los 3000 puestos, ya que a fines del 2017 había un registro de 55.358 trabajadores formales.

"El empleo viene a la baja, lamentablemente. Se ha sostenido todo lo que se pudo", remarcó al matutino el presidente de AFAC, Raúl Amil, y afirmó que "la producción cerró casi como el año pasado, con una producción de vehículos que fue apenas 1,4% menor que la de 2017".

"La situación no fue peor porque anduvieron bien las exportaciones", agregó el directivo. En total se manufacturaron 466.649 unidades completas en 2018, contra los 473.408 del ejercicio previo. Mientras que las ventas a concesionarios en el mercado doméstico cayeron 22,9% interanual, las ventas al exterior crecieron 28,5%, de acuerdo con los últimos datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Pese a esta mejora exportadora, "el sector está mal. Hay muchos colegas que cerraron mal el año porque las terminales han sido muy duras con las actualizaciones de precios pos devaluación. Todos tenemos una parte importante de nuestra estructura de costos en dólares y eso nos afectó fuerte a todos, ya que los márgenes son muy finitos en este negocio", remarcó el autopartista.

Dos empresas del sector cerraron sus puertas en los últimos días -Deutz y Carraro- y en ambos casos, producían piezas para maquinaria agrícola.

Por otra parte, existe fuerte preocupación por el esquema de retenciones y reintegros a la exportación, que reduce los incentivos a integrar piezas nacionales. "Se establecen derechos de exportación para incrementar la recaudación, pero la forma de calcularlos excluye las piezas importadas, perdiendo aún más competitividad. Se exporta menos que el potencial posible, cae el empleo, y se termina recaudando menos", señalaron desde AFAC, que pedirá una reunión con el ministro de Producción, Dante Sica, para discutir los temas que generan preocupación.

A este pésimo último semestre de 2018 se suma la continuidad de la crisis en la primera parte de 2019, sino es todo el año. La economía no ofrece variables para alentar expectativas favorables por tanto no quedará otra que "resistir" aunque en el camino se pulveriza el empleo y de vez en cuando cierran empresas. Las perspectivas negativas dominan la escena, pero de todos modos es necesario hacer lo mejor posible a la espera de un cambio en el que el viento deje de soplar de frente y nos empuje hacia adelante. (Iprofesional.com)