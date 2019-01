Presos graban reclamos y los suben a YouTube Policiales 12 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Dos internos de la cárcel de Coronda reclamaron a través de un video subido a YouTube ser trasladados al penal de Piñero, tras denunciar a personal policial y del Servicio Penitenciario por estar alojados en celdas de aislamiento desde hace una semana sin recibir alimentos ni elementos para higienizarse y otros reclamos.

En el video, los internos -que se identifican como Lucas Benítez y Martín Cardozo- denunciaron la situación que están atravesando: "El motivo de este video -cuentan a dos voces- es porque hace desde el domingo venimos curtiendo engome (estar encerrado castigado en su propia celda en la jerga carcelaria) y la policía no nos pasa la comida, no nos pasa agua, nada para higienizarnos, no tenemos agua para tirar al baño, no tenemos nada, ¿me entienden?. Tampoco es para que nos tengan así. Está bien que cometimos delitos, pero los estamos pagando. No es para que nos traten como animales, ni a un perro lo tienen como nos tienen acá", dijeron.



"EXTORSIVO"

Los reclusos de Coronda que grabaron el video y lo subieron a YouTube para hacer públicos sus reclamos serán sancionados.

Lo confirmó ayer la directora de Relaciones Institucionales del Servicio Penitenciario, Lucía Masneri, quien aseguró que "de ninguna manera se le va a dar respuesta o se va a hacer un intercambio con personas que están cumpliendo una pena y hagan un reclamo extorsivo".