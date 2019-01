Venezuela: Guaidó se erige como presidente interino

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado este viernes a la población del país a una "gran movilización nacional" el 23 de enero contra el presidente del país, Nicolás Maduro, quien el jueves juró el cargo para un nuevo mandato de seis años. Guaidó ha realizado el anuncio tras un cabildo abierto frente a la sede de Naciones Unidas en la capital, Caracas, y ha recalcado que Maduro ha "usurpado" el poder y ha exigido la celebración de elecciones "libres".

Guaidó desconoció la asunción de Maduro y se proclamó presidente interino de Venezuela. "Me apego al artículo 233, 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para convocar elecciones libres y la unión del pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana , y comunidad internacional para lograr el cese de la usurpación", expresó Guaidó durante evento afuera de la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado, la Organización de Estados Americanos (OEA) saludó la asunción de Guaidó como presidente interino de Venezuela; mismo organismo que votó el jueves para desconocer el segundo mandato presidencial de Maduro.

"Necesitamos la fuerza de todo para que podamos lograr el cese de la usurpación y elecciones libres", ha agregado Guaidó, antes de reclamar el respaldo a un gobierno de transición "que dará respuestas al pueblo venezolano que padece la peor crisis política, económica y social de su historia".

En este sentido, el parlamentario Miguel Pizarro ha destacado que Venezuela está "en el momento más peligroso" de su historia a causa de "los que están en el poder", según ha informado el partido opositor Voluntad Popular a través de un comunicado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que el jueves juró lealtad a Maduro, que "se una a esta lucha para lograr la transición y luchar de la mano del pueblo".

Por su parte, el parlamentario William Barrientos ha apuntado que, si bien Guaidó "es reconocido abiertamente como Presidente del Parlamento por la comunidad internacional", eso "no basta". "No basta la lucha de la Asamblea Nacional, hace falta incluir también a la ciudadanía para lograr la transición", ha recalcado.

La Asamblea Nacional se reivindicó el jueves como la única institución legítima y, como tal, se ha propuesto restaurar "el hilo constitucional", pidiendo para ello a las Fuerzas Armadas que den "un paso al frente" contra Maduro.

Maduro tomó posesión para un segundo mandato en una ceremonia celebrada el jueves en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin apenas presencia de mandatarios extranjeros, lo que evidencia el escaso respaldo que tendrá de la comunidad internacional en este nuevo periodo.

El presidente destinó sus primeras palabras a reivindicar su legitimidad en el cargo. Así, defendió que las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo fueron democráticas, que el TSJ es un escenario valido para tomar posesión y que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional.

"Venezuela es una democracia", declaró, antes de explicar que se trata de "una democracia de nuevo tipo, protagónica y participativa", porque se basa en el "pueblo" y no en las "élites". "Y yo soy un presidente demócrata de verdad", remachó.

Todo ello hace patente la negativa de la oposición venezolana y de buena parte de la comunidad internacional a reconocer el nuevo mandato de Maduro, en consecuencia con su decisión de no reconocer tampoco los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo por considerar que fueron fruto de un proceso fraudulento.