Macri pide a sus aliados que unifiquen elecciones

BUENOS AIRES, 12.- El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde transita los últimos días de sus vacaciones, al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Jujuy, Gerardo Morales para analizar el escenario electoral y convencerlos de que no desdoblen las elecciones en sus distritos.

Los mandatarios regionales se trasladaron hasta el country Cumelén, donde el jefe de Estado se encuentra alojado junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia, desde el 21 de diciembre pasado. La posibilidad de “unificar” las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires con las nacionales podría ser un hecho, por primera vez, en la Capital Federal tras la reforma del código electoral. Allí Rodríguez Larreta busca la reelección y en Casa Rosada descuentan que no desdoblará. En el caso de Jujuy, Morales está habilitado para buscar su reelección. En cambio, en Mendoza Cornejo no puede ser reelegido porque la constitución de la provincia cuyana no permite dos mandatos consecutivos.

Aunque todos pertenecen a Cambiemos, Macri busca especialmente convencer a los radicales de no desdoblar los comicios. A cambio, promete apoyo y bajar del tren electoral a candidatos amarillos puro.

Aunque el presidente se instaló antes de Navidad en el sur, los primeros días de 2019 comenzó, de a poco, a habilitar su agenda de encuentros con mandatarios locales, productores regionales y hasta la reina Máxima de los Países Bajos, quien vacaciona en el mismo complejo.

El miércoles abordó el calendario electoral junto al intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga, ya lanzado en carrera a la gobernación con el desafío de destronar al Movimiento Popular Neuquino (MPN), que ha ganado cada comicio desde 1962 y gobierna hace 57 años. Un día antes de este encuentro, Macri había recibido al actual gobernador, Omar Gutiérrez, que procura su reelección. El miércoles, el Presidente y su esposa agasajaron con una cena a los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, y las tres hijas de la pareja real.

El lunes, en lo que se considera una visita histórica, Macri abandonará La Angostura para trasladarse a Santa Cruz. El bastión K es la única provincia que nunca visitó el mandatario durante su gestión y tampoco en la campaña.

Luego será el turno de viajar al exterior, a Brasil más precisamente, para reunirse por primera vez con el flamante presidente de ese país, Jair Bolsonaro. Macri fue uno de los presidentes ausentes en la asunción del brasileño el pasado 1º de enero. (con información de El Cronista)